CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TÜİK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığından sağladığıverilere göre 2023 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarı 77.7 milyon ton 2024 yılı bitkisel üretim ilk tahmine göre bu miktarın 1.1 milyon ton azalarak 76.1 milyon tona düşeceği öngörüldü. Bu kayıp önemlidir. Artan nüfusa göre açık oluşumu gıdada ithale de bağımlılığı artacaktır,” dedi. Gürer,“2023 yılı buğday üretimi 22 milyon ton iken, 2024 yılında 1 milyon ton azalarak 21 milyon ton olacağı; arpa üretiminin 9.2 milyon ton iken, 2024 yılında 800 bin ton azalarak 8.4 milyon ton; çavdar üretiminin 305 bin ton iken, 2024 yılında 35 bin ton azalarak 270 bin ton; yulaf üretiminin 410 bin ton iken, 2024 yılında 10 bin ton azalarak 400 bin ton; kırmızı mercimek üretiminin 424 bin ton iken, 2024 yılında 14 bin ton azalarak 410 bin ton; şeker pancarı üretiminin 23.5 milyon ton iken, 2024 yılında 500 bin ton azalarak 23 milyon ton olacağı tahmin ediliyor,” şeklinde konuştu.



KURAKLIK REKOLTEYİ ETKİLEYECEK



CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Kuraklık, ülkemizde önemli bir biçimde etkili oldu. Kuraklığın etkisiyle bazı bölgelerde beklenen ürün ve rekolte gerçekleşmeyecek. Bu alanda, geçtiğimiz yıla göre buğdayda 1 milyon ton, arpada 800 bin ton, kırmızı mercimekte de 14 bin tonluk düşüş, TÜİK verilerine göre bekleniyor. Beklenen yağışların olmaması, üreticiler için hem rekolte kaybına, hem verim kaybına, hem de gelir kaybına neden oluyor. Enflasyon gibi kuraklıkta çiftçiyi vuruyor düşen rekolte ithalatı da rafta ürün fiyatını da artıracaktır .” diye konuştu.



İTHALAT HIZ KESMİYOR



Ülkemizdeki mevsimsel değişimlerin yanında, farklı etkenlerden dolayı üreticilerin sorun yaşadığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yurtdışından ithalat da devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında buğday 2 milyon 160 bin 376 ton ithal edilirken, kırmızı mercimek de 99 bin 168 ton ithal edildi. Arpa da 16.932 ton ithalat yoluyla girişi sağlanmış oldu. Ayçiçek yağında 333.013 tonluk bir ithalat gerçekleşti. Pirinçte de 11.117 ton ithalat gerçekleştirildi. Mercimekte, bu yıl rekoltenin geçtiğimiz yıllara göre daha düşük gerçekleşmesinin yanı sıra, yurt dışından da ithalatın devam edeceği görülüyor.” dedi.



ÇİFTÇİYE DESTEKLER ARTIRILMALI



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yağışların normalin altında gerçekleşmesi, ileriki

aşamalarda da ülkemizde bu yönde oluşacak sorunların varlığını gösteriyor. Çünkü Türkiye su fakiri. Önlemlerin alınması ve bu konuda tedbirlerin geliştirilmesi önemli. Şeker pancarında da bu yıl 500 bin tonluk bir düşüş bekleniyor. Sözleşmeli tarım olan şeker pancarında hâlâ avans tutarı açıklanmadı. Her yıl ocak ayında çiftçi için ekim yapmadan avans açıklanıyordu. Bu yıl açıklanmadı. Buğdayda da şu anda taban fiyatı belli olmadı. Bunun yanı sıra, açığa ürün dediğimiz Toprak Mahsulleri Ofisi ve tüccar da fiyatı belli olmayan ürünü alıp taahhütname vererek, daha sonra ürün parası vermek koşuluyla çiftçiden ürününü alıyor. Çiftçinin yaşadığı sorunların, bir yerde kuraklığın etkisiyle artmasından dolayı destekler artırılmalı, ürün kayıplarını telafi edecek önlemler alınmalı ve kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin borçlarının faizleri silinerek onlara destek verilmesinin yolu açılmalıdır.”diye konuştu.