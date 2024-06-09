CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buğday fiyatlarındaki artışın yetersiz olduğunu belirterek, üreticilerin zor durumda kaldığını söyledi. Özel, 14 Haziran'da Tekirdağ'da buğday mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.

"Buğday fiyatları üreticiyi zor durumda bırakıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de katıldığı Bayraklı Kulalılar Derneği'nin 12'nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğinde, buğday fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday, ekmeğimizin ve birçok geleneksel yemeğin ana maddesidir. Ancak, buğday üreticileri zor durumda. Geçen yıl buğdayın kilogram fiyatı 8 lira 25 kuruştu. Bu yıl ise sadece yüzde 12 artarak 9 liraya yükseldi. Oysa ki mazot ve gübre gibi girdiler yüzde 100'den fazla arttı. Bu durumda, maliyeti 11 lira olan buğdayı 9 liradan satmak zorunda kalan üreticiler perişan durumda" dedi.

Tekirdağ'da buğday mitingi

Özel, geçen hafta Rize'de çay mitingi düzenlediklerini ve benzer sorunların buğday üreticilerini de etkilediğini vurguladı. "Çay üreticisinin maliyeti 19 lira, ancak çaya 17 lira fiyat verildi. Şimdi aynı sorun buğdayda yaşanıyor. Üreticiler isyan ediyor. Önümüzdeki cuma günü, 14 Haziran'da, Tekirdağ'da buğday üreticilerinin sesini duyurmak için bir miting düzenleyeceğiz" diye ekledi.

"Kimse kendini yalnız hissetmesin"

CHP olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Özel, "31 Mart seçimleri öncesinde de söyledik: 'Bu seçimlerde güzel adaylarla karşınızdayız, destek verin.' Particilik yapmayın. Bu adaylar Türkiye ittifakının adaylarıdır. Vatana, millete, bayrağa bağlı herkes bizimle. Emeklilerin maaşına itiraz için Ankara'da büyük bir miting yaptık. Çay üreticisi için Rize'ye koştuk. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor, Tekirdağ'da onların yanındayız. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Cumhuriyet ve CHP, kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

"Sizin sesinizi duyurmak için buradayız"

Özel, CHP olarak vatandaşların sorunlarını gündeme taşıyacaklarını vurguladı. "Kavga etmeye gelmedik, ama emekli, çiftçi, işçi ve yoksullar için kavganın en büyüğünü vereceğiz. Tüm Türkiye'de kendini kimsesiz hissedenlere sesleniyorum: Asla umutsuz olmayın. CHP ve Genel Başkanı olarak sizin sesinizi duyurmak için buradayız" dedi.

"Hedefimiz CHP'yi iktidar yapmak"

Özel, konuşmasının sonunda tek hedeflerinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu belirtti. "Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için gece gündüz çalışacağım. Bu işin partisi kalmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, tüm yoksulların partisidir. 100 yıl önce ülkeyi düşmandan kurtardık, genç bir cumhuriyet kurduk, fabrikalarla ülkeyi donattık. Şimdi bunu bir kez daha başaracağız" dedi.

Etkinlikte, Özel'e çerçeveli bir fotoğraf hediye edildi. Ayrıca, Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan bazı vatandaşlar Özel'e destek talebinde bulundu. Bayraklı Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da etkinlikte kısa konuşmalar yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP iktidarına olan inancını dile getirdi.