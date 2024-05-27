Nagehan Alçı'nın dolandırıcılık suçlamalarının Kütahyalı'ya yönelik olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Rasim Ozan Kütahyalı ise iddialara yanıt vermek yerine yeni sevgilisiyle bir fotoğraf paylaştı.

Boşanmanın ardından yeni iddialar

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında evlenmiş ve 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Boşanmanın ardından her iki taraf da dostça ayrıldıklarını belirtmişlerdi. Ancak Nagehan Alçı'nın son sosyal medya paylaşımı, Kütahyalı'ya yönelik ciddi suçlamalar içeriyordu. İsim vermeden dolandırıcılık ve hırsızlık suçlamalarında bulunan Alçı, "Kriminel kafa", "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" gibi ifadeler kullanarak dikkat çekti.

Kütahyalı'dan beklenen cevap yerine yeni sevgili paylaşımı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu suçlamalara nasıl cevap vereceği merakla beklenirken, Kütahyalı, sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Bu hamlesi, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yarattı ve dikkatleri üzerine çekti.

Önceki açıklamalar ve suçlamaların ardındaki gerçekler

Kütahyalı ve Alçı, boşanmanın ardından dostça ayrıldıklarını belirtmiş olsalar da, Alçı'nın son paylaşımları bu barışçıl ayrılığın ardından bir dizi sorun yaşandığını gösteriyor olabilir. Kütahyalı’nın yeni sevgilisiyle yaptığı paylaşım, suçlamalara yanıt vermekten kaçındığını veya suçlamaları ciddiye almadığını düşündürüyor.