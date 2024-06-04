İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İZBAN’la igili önemli açıklamalar yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay,gazetemize yaptığı ziyarette birçok konuda olduğu gibi İZBAN hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Ray için ödenen bedellerin çok yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “İstasyonu belediye yapıp hediye ediyor, rayları da kullanıversin demek mümkün olmuyor. Bunun kullanım bedeli ödeniyor. Buraya kadar da her şey normal kabul ediliyor ama 2023 yılında bir yıl için belirlenmiş fiyat 71 milyon lira. Cumhuriyeti’mizin 101. yılında yani 2024 yılında belirlenen fiyat 245 milyon lira. 3,5 kat artış var. Şaka değil bu. İzmir’e atılmış en büyük kazıklardan birisi. Bu fiyatları belirleyip de dayatıyor. Başka şansın yok. Kabul eden de yüzde 50 devlet demir yolları belediye tamamen teslim olmuş durumda. Belediyenin parası yani sizin paranızdır. İZBAN’dan bu hizmeti TCDD’den alırken bir yılda 3,5 kat daha fazla kira ödemek ister misiniz? Bunu bir İzmirli kabul etmek ister mi? Ama millet bunu bilmiyor, kimse konuşmuyor. Ben durup dururken hiçbir şeyi konuşmam. Yani çok büyük istismar var orada. Gerçek resmi bilgi bu” diye konuştu.

İZBB Başkanı Cemil Tugay, sefer gecikmelerinin yük trenleri yüzünden olduğunu söyleyip, “Sefer gecikmelerin ana sebebi ise, 245 milyon lira kira ödeyeceğimiz rayları aynı zamanda TCDD’nin kendi yük trenleri, yolcu trenlerinin kullanması. Onlara kullanım yasak değil. Hadi bunu da normal diyerek sözleşmeden kaynaklı diyelim. Sabahın 08.30’unda yük trenini raylara gönderiyorlar sonrasında ise İZBAN’ın yolcu treni o yük trenin gitmesini, raydan çıkmasını bekliyor. Bu da seferlerin aksamasına yol açıyor. Yani seferlerinin aksaması, TCDD’nin de yük ve depo trenlerinin yanı sıra yolcu trenlerinin de aynı rayları kullanmasından kaynaklanıyor. Raylarda bir sürü hasar ve kusur var. Sinyalizasyon sisteminin düzeltilmesi lazım. Bunlar da TCDD’nin sorumluluğunda ve bunu da yapmıyorlar. Bu yüzden İZBAN bu halde” ifadesini kullandı.

İZBAN’ın çok büyük zararla çalıştığını dile getiren Başkan Tugay, “Bu yüzden de bu işletmenin böyle olmaması gerektiğini de söyleyip, ‘Bunları bize devredin ya da siz alın’ teklifinde bulundum. Hayatta almazlar, çünkü bal kaymak gelirleri var orada. Halkın ve belediyenin parası oradan geliyor. Şu anda İZBAN çok büyük bir zararla çalışıyor. Ve bu zararın en büyük nedeni TCDD’nin İZBAN’ı adeta sömürmesidir. Bunun bitmesi lazım. Çalışanlarını ücretini de İZBAN şirketi ödüyor. Hemen hemen bütün yük belediyenin üzerinde. TCDD, kiradan, elektrikten gelen parayla bunları hallederken üzerinde de para kalıyor onlara. İzmir halkının bunları bilip kendi haklarını savunabilmesi lazım. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ayırt edilmesi gerek, yoksa düzelme şansı yok bunların” dedi.

İZBAN’ın akşam ve gecikmelerden kaynaklı sorunlara dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’yla (TCDD) İZBAN trenlerinin aynı rayları kullandığına işaret etti. İZBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuyla ilgili bir rapor hazırladığını ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın Japonya’dan gelmesini beklediğini aktararak “İZBAN ve TCDD iki ayrı şirket ve bu işletmeler yükümlülükte ortaklar.Bu konuyla ilgili rapor ve dosya hazırladım. Bilal Saygılı ise benim için ‘Gelsin dosyayla bakanlığa gidelim’ demişti. Ben de o çağrıyı ciddiye aldım. Japonya’daymış Bilal Saygılı, önümüzdeki hafta gelsin gideriz, dosyayı veririz” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı’na vereceği dosyanın çarpıcı detaylarından bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sözlerini şöyle aktardı:“Dosyadaki en çarpıcı şey ise, İZBAN’da bir sürü şey ortak ama istasyonları belediye yapıyor ve her bir istasyon ise yaklaşık 250 milyon liraya mal oluyor. Şu anda dört tane istasyon için çalışma devam ederken ikisinde inşaat sürüyor, ikisinin de projesi yapılıyor. Katip Çelebi, Koyundere, Asarlık hattı üzerinde olan hatların istasyonları sadece 4 milyon dolara mal oluyor. Hepsini de belediye yapıp İZBAN’a hediye edecek. İZBAN ayrı bir şirket. Diğer taraftan demir yolları, yani raylar TCDD’ye ait.”