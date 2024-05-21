Avrupa Birliği Komisyonu'nun aldığı kararla, Schengen vizesi yenileme ücretlerinde yüzde 12'lik bir artış yaşanacak. Bu zamla birlikte, yetişkinler için vize yenileme ücreti 80 eurodan 90 euroya, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya yükselecek.

Geri kabul işbirliği yetersiz olan ülkelere ek zam

AB Komisyonu, geri kabul anlaşmalarına uymayan ülkelere yönelik de ek bir zam kararı aldı. Bu ülke vatandaşları için vize ücreti 135 eurodan 180 euroya yükseltildi.

Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlükte

Slovenya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni vize ücretleri 11 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Resmi açıklama bekleniyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun resmi açıklamasının bu hafta sonu yapılması bekleniyor. Zam kararının gerekçesi ve detayları resmi açıklama ile netleşecek.