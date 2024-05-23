Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde sahneye sarhoş çıkarak izleyicileri şaşırttı.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve alkol tüketmesi sağlık açısından önerilmeyen Ortaç, konserde alkollü bir şekilde sahne aldı. Alkolün etkisiyle konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan sanatçı, izleyicileri tarafından desteklenmek zorunda kaldı.

"Bu gece sizden daha çok eğlendim"

Sahne performansında alkolden dolayı sık sık dili dolanan Ortaç, kendisine destek olan kadın vokalleri ve dansçılarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında alkollü olduğunu belirten sanatçı, "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Senin yüzünden sarhoş oldum abla. Bu içkinin Allah belasını versin" şeklinde açıklamalarda bulundu.