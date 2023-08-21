Geçen günlerde çocuğuna şiddet uygulayan bir anne haberlere konu oldu. Komşusu tarafından uyarılınca, “Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır” şeklinde akıl almaz sözler kullandığı anların videosu çekilmişti. Vicdanını kaybetmiş bir insan. İşte tam da bu yüzden herkes çocuk doğurmamalı. Hatta bazı insanların çocuk doğurmaları yasaklanmalı. Bu söylediklerim çok abartılı gelebilir ancak, kimsenin çocukların hayatlarını mahvetmeye hakkı yok. Çocuklara yapılan psikolojik-fiziksel şiddet, çok ciddi sorunlar ve doğal olarak çocuklarda hayatları boyunca travmalara sebep oluyor. O yüzden çocuk doğurmak isteyen insanların psikolojik testlere tabi tutulması gerektiğine inanıyorum. Hatta, daha önce suç kaydı var mı, şiddete meyilli mi gibi durumlar da göz önünde bulundurulmalı. Çocuklar, bu şiddet olayındaki annenin kastettiği gibi, kimsenin malı da oyuncağı da değildir. Çocuklarınıza sevgi vermeycekseniz, ihtiyaçlarını karşılamayacaksanız, haklarını korumayıp saygı duymayacaksanız doğurmayın!!!



Doğurmak zorunda mısınız yahu, eğer bir çocuğun her haline katlanabilecek iradeniz ve sabrınız yoksa o çocuğun hayatını karartmayın. Birileri, çocuk doğuruyor, gidip çocuk esirgeme kurumuna bırakıyor, sonra ikincisini de doğruyor onu da bırakıyor. Hadi birini doğurdun, bakamadın da ikincisini hangi düşünce ile doğuruyorsun? Çocuğunu farklı sebeplerden ötürü ya da mecbur kaldığı için bırakan insanlara değil sözüm. Elbette insanların neler yaşadıklarını bilemeyiz. Sorumluluk alamayan, umursamazca çocukların hayatını önemsemeyen insanlara. Git kendini kısırlaştır kardeşim, hayvanların kısırlaştırılmasından daha çok sen hakediyorsun kısırlaştırılmayı. 100 yıl öncesinde mi yaşıyorsun, otomatik bir bilinçle herkesin düşünmeden çocuk doğurduğu bir çağda mısın? Kesinlikle düşünmek zorundasın, ben bu çocuğu istiyor muyum, sevgi verebilecek miyim, bakabilecek miyim? Düşünmeden, bu soruları kendine sormadan çocuk doğurmak bencillik. Bu dünyaya çocuk getiriyorsun ve bu yalnızca senin keyfin için olamaz, "Herkesin var, benimde olsun" diye olamaz. Bu çocuğun her türlü sorumluluğunu almak zorundasın, sevmek zorundasın, saygı göstermek zorundasın. Eğer bunları yapamaycaksan, doğurma yahu mecbur musun?