Geçtiğimiz günlerde binlerce takipçisi olan Youtuber Merve Veziroğlu, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı. Veziroğlu, şu an yoğun bakımda. Ailesi ve takipçileri olayın şokunu yaşıyor. Umarım, Veziroğlu, bir an önce sağlığına kavuşur.



Türkiye'de gündemden hiç düşmeyen tek konu, kadın cinayetleri. Ancak 'kadın'ın bu ülkede yalnızca sözde değeri var. Kadına gerçekten değer verilseydi, bu konuda ciddi hukuki tedbirler alınır, ağır cezalar uygulanırdı. Yalnızca bu da değil, bu canilikle ilgili psikolojik, sosyolojik bir çok araştırma derinleştirilirdi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2023 Temmuz raporuna göre, erkekler tarafından 25 kadın öldürüldü, 9 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda yer alan ifadeler şu şekilde;

Öldürülen 25 kadından 6’sı boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i failin aldatmasının ortaya çıkması bahanesi ile öldürüldü. 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

Temmuz ayında öldürülen 25 kadının, 8’i evli olduğu erkek, 7’si birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i akrabası, 1’i babası, 1’i tanıdığı biri tarafından öldürülmüştür. 2 kadını öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilememiştir. Bu ay kadınların %32’si evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

