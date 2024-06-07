Afyonkarahisar genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kent merkezinde termometreler 31 dereceyi gösterirken, Şuhut ilçesinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. Bu aşırı sıcaklar, Şuhut ilçe çevre yolunda asfaltın erimesine neden oldu.

Asfaltın eridiğini gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. İlçe merkezinde ise birçok kişinin özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi. Serkan Aykoç ve Ahmet Çetin isimli vatandaşlar, sıcaklıkların aşırı derecede yüksek olduğunu ve bu durumun asfaltta erimeye yol açtığını belirttiler.

Şuhut'ta yaşanan bu durum, aşırı sıcakların yol açtığı zorlukları gözler önüne serdi. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanırken, eriyen asfalt da ulaşımda ek bir zorluk oluşturuyor. Yetkililerin, bu tür hava koşullarına karşı önlemler alması ve vatandaşların bu durumdan en az şekilde etkilenmeleri için bilgilendirme yapmaları bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamayı, bol sıvı tüketmeyi ve serin yerlerde kalmayı öneriyor. Ayrıca, asfaltın eridiği bölgelerde dikkatli olunması ve mümkünse alternatif güzergahların kullanılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.