Dedicated Server Kiralama

Türkiye'de bulunabilecek yüksek erişim kapasitesi iyi network altyapısı ve en iyi veri merkezi altyapısına sahip olan sanalsunucukiralama.com, lokasyon olarak Türkiye’de internetin en hızlı olduğu ve ping(ms) değerlerinin en az olduğu yerdeki sunucuları ile hızlı ve güvenli bir hizmet sunmaktadır.

2.000’den fazla sunucu yönetimi yapan bir firma olarak bireysel ve kurumsal hosting, sanal sunucu müşterilerine 7/24 kesintisiz bir hizmet sunuyor. SSD sanal sunucu , dedicated server, oyun sunucusu ve sunucu barındırma hizmetleri yanında Web Hosting, Linux Reseller Hosting, Windows Hosting ve WP Hosting hizmetleri ile her ihtiyaca cevap veriyor.

Yüksek Erişim Kapasitesi İle SanalSunucuKiralama.com

Kişi ve kurumların dijital ortamdaki ihtiyacı olan web sitelerinin kesintisiz hizmet sunması internet ortamında çok önemli bir yere sahiptir. İş sürekliliğini profesyonel ekibi ile en üst seviyede tutan sanalsunucukiralama.com alanında en yetkin yazılım ve donanım ekibi ile işbirliği yapmaktadır. Hosting'in kullanım amacı web sitelerini dijital ortama taşımak ve erişilebilir olmalarını sağlamaktır.

Bayi Hosting - Reseller Hosting

Özellikle geliştiricilerin ve kurumsal web tasarım şirketleri için mükemmel çözümler üreten reseller hosting, birden fazla sitesinin barındırıldığı yüksek performanslı ve üst düzey ddos korumalı bir hosting hizmet çeşididir. Bayi hosting hizmeti alanlar benzersiz altyapısı ile kullanıcılara en iyi erişimi almasına olanak sağlıyor.

Yüksek Performanslı Sanal Sunucular

Korumalı sanal sunucu paketleri ile sanalsunucukiralama.com, Türkiye İstanbul lokasyonu ile SSD diskli, yurtiçi ve yurtdışı ddos ataklara karşı ücretsiz koruma hizmeti de sunuyor. Sanal Sunucuları 5 dakikada otomatik panel yazılımlarımız sayesinde hazır hale getiriyor ve yazılım kurulumlarınız ekibimiz tarafından kuruluyor. Sanal sunucu paketlerimizde, birden fazla işletim sistemini ücretsiz olarak kurulumlarını gerçekleştiren biliyorsunuz. Kendine özel olarak tahsis edilmiş disk alanı, IP adresi, konfigürasyonu ve uygulamaları ile sanal sunucu paketleri ile birçok işlem kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sanal sunucu için Windows sanal sunucu veya linux sanal sunucu işletim sistemi hizmetini en uygun fiyatlarla satın almak için sanalsunucukiralama.com ile canlı destek üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Fiziksel Sunucu - Dedicated Server Kiralama Hizmetlerimiz

Sadece sanal sunucu kiralama hizmetinin yanı sıra dedicated server kiralama hizmeti de sunan sanalsunucukiralama.com farklı işlemci, ram ve ssd configleri ile her ihtiyaca cevap veren sunucularla her zaman müşteri memnuniyeti sağlamaya devam ediyor. Kiralık fiziksel server kiralama hizmetleri ile sanalsunucukiralama.com daima hizmetinize hazırdır.

Dedicated Sunucu Kiralama Hizmeti