Philips TV ve Philips Sound'a 4 yeni ödül

Yaklaşık 70 yıldır tasarım dünyasının Oscar'ı olarak adlandırılan 'iF Tasarım Ödülleri', birçok bağımsız tasarım uzmanı tarafından 'inovasyon, kalite, işlevsellik ve ekolojik uygunluk' kriterlerine göre seçiliyor. Philips TV ve Sound'ın merkezinde yer alan 'Avrupa Dizaynı' da, bu ödüllerin göstergeleri olarak işaret ediliyor.

Yaklaşık 70 yıldır tasarım dünyasının Oscar'ı olarak adlandırılan 'iF Tasarım Ödülleri', birçok bağımsız tasarım uzmanı tarafından 'inovasyon, kalite, işlevsellik ve ekolojik uygunluk' kriterlerine göre seçiliyor. Philips TV ve Sound'ın merkezinde yer alan 'Avrupa Dizaynı' da, bu ödüllerin göstergeleri olarak işaret ediliyor. TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White, 'Ürünlerimiz, sahip olduğu üst düzey Avrupa dizaynıyla diğer markalardan farklılaşıyor. Müşterilerimizin; ürünlerin performansının yanında o ürünlere sahip olmaktan da mutlu oldugunu görüyorum. Avrupa merkezli, yalnızca tasarıma odaklı bir ekibimizin olması bu başarının kilit faktörü.' dedi.

Philips OLED855 TV

Philips OLED 855 TV, minimalist, benzersiz ve cesur tasarım çizgileriyle tüketicilere en üstün görüntü kalitesini sunmak için tasarlandı. Kapalıyken bile şık ve elegant gözükmesi için, yapımında birinci sınıf malzemeler kullanılan OLED855, modern evlere uyum sağlayarak bulunduğu ortama kalite ve ayrıcalık katacak. 2020 model televizyon, üç taraflı Ambilight teknolojisi, minimalistik çizgileri, Avrupa dizaynı ve inovatif özellikleriyle izleyicilerine sürükleyici bir deneyim sunacak.

Zarif kulaklık - Fidelio X3

Philips Fidelio serisi, iF Dizayn Ödülleri jürilerinin de çok yakından tanıdığı zengin ve doğru ses kalitesi, konforlu kullanımı, şık ve lüks tasarımıyla kullanıcılarına eşsiz bir kombinasyon sunuyor. Benzersiz ses kalitesinin yanında, Fidelio X3 görüntüsü ve kullanıcıya yaşattığı hisle de birinci sınıf dayanıklılık ve konfor sağlıyor. Kulaklıklarda kullanılan tüm malzemeler, TP Vision'ın Avrupalı dizayn işbirlikçileriyle beraber özel olarak seçildi. Hafif ama güçlü koyu saten çerçeve ve siyah Muirhead deriyle kaplı Fidelio X3, en uzun dinleme süresinde bile kalın keçe kafa bandı ve kadife bellek köpüklü kulak pedleriyle eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.