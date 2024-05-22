Tire'de Sokak Ortasında Husumet Cinayeti!

İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta karşılaşan G.Ç. ile Mehmet Kenar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Husumetin etkisiyle gerginleşen kavgada, G.Ç. isimli şüpheli, Mehmet Kenar'ı sokak ortasında bıçakla ağır şekilde yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalelere rağmen Kenar, hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olayın ardından kaçan şüpheli G.Ç. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, olayın nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.