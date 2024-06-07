Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Torbalı Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Toplantıya TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, TTO Meclis Başkanı Bekir Söyler, Türk İran Sanayici ve İş Adamları Derneği (TISİAD) İzmir Şube Başkanı Murat Hansu ve dernek temsilcileri katıldı. Görüşme sonunda, Torbalı ve Iraklı iş adamlarının Erbil'de bir araya gelerek İş Forumu düzenleme kararı alındı.

Torbalı’nın ekonomik gücü

TTO Başkanı Olgun, Torbalı’nın Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşundan 12’sine ve Ege’nin en büyük 100 firmasından 10’una ev sahipliği yaptığını vurguladı. "İlçemizde Pancar OSB ve Torbalı Karma ve Mobilya OSB olmak üzere iki organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler, ilçemizin sanayi ve ekonomik yapısında önemli bir yer tutuyor,” dedi. Olgun, 2023 yılında 1 milyar 930 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek 66 ili geride bıraktıklarını belirtti. Ayrıca %99 vergi tahsilat oranı ile Türkiye'de birinci sırada yer aldıklarını ve İzmir’de ödenen verginin %39’unu karşıladıklarını ekledi. "Torbalı, yatırımcı için bir cazibe merkezi," diyerek Iraklı iş adamlarını Torbalı’ya davet etti.

Türkiye’nin Ortadoğu ticaretindeki rolü

Bakan Maruf, Türkiye’nin Ortadoğu ticaretindeki önemine dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu ticaretinde önemli bir yere sahip. Erbil Ticaret Odası’nın da katkılarıyla Iraklı iş adamlarımızı, Türk iş adamları ile bir araya getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşaallah bu konuda üzerimize düşeni yapacağız,” dedi. Maruf, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye ile Irak arasında kurulacak ticari ilişkiler, her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda, ortak iş forumları ve ticaret fuarları düzenlemek, iki ülke iş dünyasının birbirini daha yakından tanımasını sağlayacaktır. Torbalı gibi stratejik öneme sahip bölgeler, bu tür iş birliklerinin merkezi olabilir" ifadelerini kullandı.

Erbil’de Ticaret Forumu düzenlenecek

Toplantı sonunda, Torbalı ve Iraklı iş adamlarının Erbil'de bir araya gelip bir iş forumu düzenleme kararı alındı. TTO Başkanı Olgun, "Erbil’de gerçekleştireceğimiz bu forum, Torbalı'nın sunduğu olanakları, Iraklı iş insanlarına daha yakından tanıtmak için büyük bir fırsat olacak. Bu tür etkinlikler, iki bölge arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştirecek," dedi. Bakan Maruf ise, "Erbil'de düzenlenecek olan bu forum, sadece ticaret hacmimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülke iş insanları arasında güçlü bir ağ oluşturacak. Bu ağ, gelecekte daha büyük projelerin ve yatırımların önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.