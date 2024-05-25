Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin en fazla vergi ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini her yıl düzenli olarak açıklayacak. Yeni yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" ile vergi rekortmenlerinin ilan edilme süreci resmen başladı. Bu tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Usul ve esaslar belirlendi

Vergi Usul Kanunu'na göre, mükelleflerin beyanlarına dayalı olarak en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açıklanacak. Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde belirtilen matrahlar ve beyanlar üzerinden hesaplanan vergiler dikkate alınarak yapılan düzenlemeyle, en fazla vergi ödeyenlerin ad ve unvanları kamuoyuna duyurulacak.

Detaylı listeler hazırlanacak

Türkiye genelinde ve iller bazında oluşturulacak listelerde, ilk 100 vergi mükellefinin ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve bağlı oldukları vergi dairesi bilgileri yer alacak. Türkiye geneli listeler Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temmuz sonuna kadar, iller bazındaki listeler ise ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından ağustos sonuna kadar hazırlanacak.

İlan tarihleri netleşti

Türkiye geneli vergi rekortmenleri listesi her yıl ağustos sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yayımlanacak. İller bazındaki vergi rekortmenleri ise her yıl eylül sonuna kadar ilan edilecek. Bu düzenlemeyle, vergi rekortmenlerinin kamuoyu tarafından takip edilebilmesi ve şeffaflık sağlanması hedefleniyor.

Vergi rekortmenleri listesi, Türkiye'nin vergi ödeme performansını ve en fazla vergi katkısı sağlayan mükellefleri ortaya koyacak. Şeffaflık ve bilgilendirme açısından önemli bir adım olan bu uygulama, ekonomiye dair önemli veriler sunacak.