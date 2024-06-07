Son olarak vergi rekortmenleri listesine girmesiyle bir kez daha gündeme oturdu.

Nusret Gökçe, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla vergi rekortmeni olduğunu duyurdu. Gökçe'nin 2020-2022 Türkiye Vergi Rekortmenleri listesinde ilk 100'e girmesi, kariyerinde önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Şef, paylaşımında duygu dolu ifadelerle, "Alın teri" diyerek başarıyı değerlendirdi. "Bu ödül sadece benim değil tüm Nusr-Et ailesinin emeğinin karşılığıdır" diyerek ekibine teşekkür etti. Gökçe, 7 gün 24 saat ülkesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Nusret Gökçe'nin yükselişi, sadece yeme-içme sektöründe değil, sosyal medyada da büyük bir etki yarattı. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan fenomen, paylaştığı videolar ve etkileyici sunumuyla geniş kitlelere ulaşıyor.