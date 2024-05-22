Bu bağlamda başlattığı "Halk Buluşmaları" kapsamında ilk toplantısını Güvendik ve Denizli Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdi. Toplantıya yaklaşık 300 yurttaş katılırken, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de hazır bulundu.

Selçuk Balkan, açılış konuşmasında her ay farklı mahallelerde halkla buluşacağını belirtti. "Seçimden önce mahallelerimizde halk buluşmaları gerçekleştireceğimizi dile getirmiştik. Bugün Denizli ve Güvendik Mahallesi muhtarlarımızı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Hep birlikte mahallelerimizin sorunlarını, sizlerin taleplerini dinleyeceğiz," dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Balkan, sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili birimlerin seferber edileceğini ifade etti.

Sineklerle Mücadele ve Sahil Düzenlemeleri

Toplantıda sinek sorununa da değinen Başkan Balkan, dereler ve foseptiklerin düzenli olarak ilaçlandığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak, sinek üremesini engellemek için düzenli ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Sahil düzenlemelerine de dikkat çeken Balkan, mevcut ahşap kompozit yer döşemelerinin kullanışlı olmadığını ve zarar gördüğünü belirterek, daha dayanıklı malzemelerle değiştirileceğini açıkladı. Ayrıca, sahil şeridinde yer alan sokak lambalarının seyrekleştirileceğini ve aydınlatmanın yetersiz olduğu bölgelere taşınacağını duyurdu.

Yeni Pazar Yeri Müjdesi

Çeşmealtı Semt Pazarı’nın olumsuz hava koşullarında hem esnafı hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten Balkan, modern ve kapalı bir pazar yeri inşa edeceklerini söyledi. Yeni pazar yerinde tuvaletler, çay ocağı ve dinlenme alanlarının da bulunacağını ekledi.

Urla Devlet Hastanesi - Çeşmealtı Yolu Hizmete Açıldı

Balkan, yaz aylarında Çeşmealtı ve İskele bölgelerinde artan trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif bir yol oluşturduklarını ve Urla Devlet Hastanesi ile Çeşmealtı arasında yaklaşık 5 kilometrelik yolun hizmete açıldığını müjdeledi. Bu yol sayesinde ambulans ve itfaiye araçlarının daha hızlı müdahale edebileceğini belirtti.

Bölge sakinleri, seçim sürecinde verilen sözlerin kısa sürede yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Balkan’a teşekkür etti. Halk buluşmalarının devam edeceğini belirten Balkan, "Urla’yı hep birlikte mutlu bir kent yapacağız," diyerek konuşmasını sonlandırdı.