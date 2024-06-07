Bugün saat 14.30 sıralarında Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı.

Kaza yerine hızlı bir şekilde sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı askerleri Van'daki hastanelere kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerlerin tedavileri devam ediyor.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, zırhlı bir askeri araçtı. Kazada yaralanan 4 asker, Van'daki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.