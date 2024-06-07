Bugün saat 14.30 sıralarında Van'dan Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 4 asker yaralandı.

Kaza yerine hızlı bir şekilde sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı askerleri Van'daki hastanelere kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerlerin tedavileri devam ediyor.

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Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza nasıl oldu?

Kaza, saat 14.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, zırhlı bir askeri araçtı. Kazada yaralanan 4 asker, Van'daki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Editör: Nurican ALBAYRAK