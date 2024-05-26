Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan kurslar, 27 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla kayıt almaya başlayacak.

Çiğli Belediyesi, sportif yatırımları ve planlamaları sayesinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde etti. Şimdi ise 2023-2024 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte, çocukların ve gençlerin yaz tatilinde de spordan uzak kalmamaları için Yaz Spor Okulu’nu hayata geçiriyor. 33 farklı spor dalında eğitim verilecek olan kurslara katılmak isteyenler, 0232 935 55 35 (Dahili: 4311) numaralı telefonu arayarak kayıtlar hakkında bilgi alabilecekler.

Her türlü spor bulunuyor

Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek olan kurslar arasında futbol, basketbol, voleybol, yüzme, taekwondo, tenis, badminton, masa tenisi, kick boks, satranç, hareket eğitimi ve jimnastik, personal training (PT), kaleci akademisi, kız futbol okulu, çocuk zumba, engelliler için hareket eğitimi ve spor gibi birçok branş yer alıyor. Ayrıca özel çocuklar için de spor saatleri düzenlenecek. Down sendromlu çocuklar için taekwondo ve zumba; otizmli çocuklar için tenis, yoga, zumba, pilates, reformer, bilardo, akşam egzersizi, dart, fitness ve hentbol gibi aktiviteler de mevcut. Yine bu çocuklar için yüzme, bocce ve aikido gibi sporlar da ilk kez bu yaz döneminde programa dahil edilecek.

İlk kez 5 yeni kurs açılacak

Down sendromlu ve otizmli çocuklar için yüzme, dart, aikido ve bocce kursları bu yaz dönemiyle birlikte ilk kez açılacak. Bu sayede Çiğli’de yaşayan özel çocuklar daha geniş bir yelpazede spor yapma imkanına kavuşacaklar.

Başkan Yıldız’dan açıklama

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, spora ve sporcuya her koşulda destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Yıldız, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması ve mental gelişimlerini bedensel gelişimleri ile desteklemesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Çiğlili çocuklarımızın yaz tatilini keyifli ve verimli kılmak için 33 farklı alanda spor okulu açacağız. Özel çocuklarımıza yönelik de kurslarımız olacak. Kayıtlarımız 27 Mayıs’ta başlıyor. Tüm çocuklarımızı birlikte spor yapmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.