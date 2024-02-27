Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi. Kılıç, beraberindeki partililer ile birlikte ilçedeki pazar yeri ziyaretinde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Suat Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Ankara’nın altyapısında değişime ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Ankara'nın altyapı, üstyapı eksiklikleri o kadar can yakıcı hale gelmiş ki, gerçekten bir değişime, büyükşehir belediyeler anlamında da bir değişime duyulan ihtiyacı burada çok rahat fark edebiliyoruz. O anlamda da ihtiyaca inşallah biz cevap vereceğiz. Ankara'nın kanalizasyon arıtma atık su arıtmalarının kapasitesinin arttırılması lazım. Bütün ilçelerimizde musluklardan içilebilir standartta içme suyunun akması lazım. Yapılaşma olarak yapı stoğu olarak kaldırımlar ve yollar olarak baktığınızda da sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde bir yerde değiliz gibi bir his bir intiba uyanıyor. Şehirciliği buralara yansıtmamız lazım ki göç olmasın. Gençler ilçeleri terk etmesin. Sosyal yaşam, kültürel yaşam, sportif yaşam ve kaliteli eğitim gençlerimizin ayağına kadar gelebilsin. Yerel yönetim demek bütün bu başlıklarda hizmet eden birim demektir. O hükümetin meselesi, öteki bu şu bakanlığın meselesi. Belki öteki bakanlığın meselesi biz büyükşehir belediye başkanı olarak inşallah hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız, yetkilerimizi de sonuna kadar kullanacağız” dedi.

‘ÇOK KONUŞMAK DEĞİL, ÇOK ÇALIŞMAK MECBURİYETİNDEYİZ’

Suat Kılıç, yerel seçim yarışında kendi siyasi projeleri ile kendi kulvarlarında devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. Biz tek devlete inanmış olan insanlarız. Devletimizin de bir tane Cumhurbaşkanı vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız. Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı. Bizim harcımız olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı olarak aynı zamanda değerlendirmelerini yapar. Gerektiğinde biz de genel başkanımız düzeyinde cevap verilmesi gereken bir durum olursa cevap veririz ama yerel seçim yarışı Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Devletin, milletin çok büyük meseleleri var gerçekten. Bizim yaptığımız yerel yönetim anlamında belediyelere, Ankara'ya, ilçelerine neler katabileceğimize odaklanmaktır. Projeleri çözebilmek için çok çalışmaktır. 31 Mart gecesi inşallah Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda pek tabii ki belediye de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir müessesesidir. Diğer bütün kurumlar bakanlıklar da Türkiye Cumhuriyeti'nin müesseseleridir. Milletimizin desteğiyle hangi kademede olursa olsun seçimle işbaşına gelenler ve atanmış olanlar milletin hizmetine koşmak mecburiyetindedir. Çok konuşmak değil, çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Laf yetiştirmek değil, işimizi iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Devletimizin büyüklerine hiçbir zaman saygısızlık yapmayacağız. Yola revan olduk milletimizle birlikte ‘Yeniden Refah, Yeniden Ankara’ demeye devam edeceğiz inşallah.”

‘31 MART GECESİ MÜHÜR ELİMİZDE OLACAK’

Suat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü; “AK Parti seçmenine özel bir mesaj vermek ihtiyacı hissetmiyorum. Tüm seçmenlere bir mesaj veriyorum. Mühür kimde ise, Süleyman odur. 31 Mart gecesi mühür elimizde olacak. Ve yerel yönetim anlamında 5 yılda bir elimize geçen bu yetkiyi iyi kullanırsak şayet beğenmediğimiz şeyleri değiştirme imkanına kavuşacağız. Daha güzel bir Ankara daha yaşanabilir bir Ankara, daha güler yüzlü bir Ankara için tüm seçmenlerin oyuna talibim. Sağ, sol ayrımı yapmıyorum. Dindar seküler ayrımı yapmıyorum. Ankara'da yaşayan herkesin genç ihtiyar oyuna talibim. Tüm kesimlerin oyuna talibim. Enerjisi yüksek, genç, dinamik, Cumhuriyetin başkenti olmaya her yönüyle yakışan bir Ankara'nın inşasını söz veriyoruz ve inşallah bu Ankara'yı Ankaralılarla birlikte kuracağız” dedi.