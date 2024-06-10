Yangın, Yuntdağı bölgesindeki Ortaköy’de bulunan ve turistler için dinlenme alanı olan OBASYA çadırlarının yer aldığı bölgede meydana geldi. Öğlen saatlerinde başlayan yangının ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Orman ekiplerinin de katılımıyla yoğun bir çalışma başlatan ekipler, ormanlık alana ilerleyen alevleri engelledi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememişken, yaklaşık 25 dönümlük makilik alan ve meşe ağaçları yangından etkilendi.

Çadırlara ulaşmadan kontrol altına alındı

Turistlik dinlenme alanı OBASYA çadırlarının yanındaki yangın, bölgeye yakın olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Osmancalı itfaiye müfrezesi ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde çadırlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha fazla zarar vermesini önledi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yangının nedenini belirlemek için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.