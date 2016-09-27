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    • Twitter'da artık beğenmemek de mümkün olacak!

    Twitter, bu yeni tuşla kullanıcıların beğenmediği tweet'leri de işaretlemelerini sağlayacak!

    26 Eylül 2016 Pazartesi 14:42
    Twitter'da artık beğenmemek de mümkün olacak!
    Twitter tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme platformun mobil uygulamasına "I don't like this Tweet" ("Bu Tweet'ten hoşlanmıyorum") adı verilen yeni bir geri bildirim aracı getiriyor. Söz konusu yeni aracın kullanıcıların zaman çizgisinde gösterilen tweet'lerin niteliğine dair önemli bir geliştirme sağlaması bekleniyor.

    Twitter'ın kullanıcılara daha da kişiselleştirilmiş tweet'ler sunma çabasının bir parçası olan bu yenilikle birlikte kullanıcılar daha az görmeyi tercih ettikleri içerik türlerini işaretleyebilecekler. Buna özel geliştirilen bir tuş da elbette bu anlamda en etkili yol olarak görülüyor.

    "Bu Tweet'ten hoşlanmıyorum" tuşunun platformun "zenginleştirilmiş zaman çizgisi" özelliğine giden yolda bir sonraki adım olarak değerlendirilebilir. Söz konusu özellik sayesinde Twitter, algoritmik açıdan seçilen tweet'lerin varlığının daha yüksek bir doğruluk sunmasını hedefliyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre bu yeni tuştan yararlanmak için hoşlanmadığınız bir tweet'i belirleyip sağ üst köşede yer alan aşağı oka dokunduktan sonra ortaya çıkan "Bu tweet'ten hoşlanmıyorum" seçeneğini kullanmanız yeterli.

    Diğer yandan özellik henüz Android ve masaüstünde kullanımda değil.
    Anahtar Kelimeler: Twitter, Twitter Beğenmedim

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