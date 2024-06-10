Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kent merkezinde bulunan Uydukent bölgesinde yaşanan altyapı sorununa çözüm getirmek için harekete geçtiklerini açıkladı. Köksal, bölgedeki kötü koku ve altyapı sıkıntılarını gidermek için kararlı olduklarını belirtti.

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"Uydukent'i Kokudan Kurtaracağız"

Başkan Köksal, Uydukent'in kokudan arındırılacağını ve bölge halkının bu konuda endişe etmemesi gerektiğini vurguladı. Gece gündüz ekiplerin çalıştığını belirten Köksal, bölge halkından anlayış ve sabır istedi.

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Başkan Köksal, bölgedeki altyapı sorunlarını kökten çözeceklerini söyledi. Mazbatayı aldıktan sonra sorunla karşılaştıklarını ifade eden Köksal, en kısa sürede altyapı çalışmalarına başlayacaklarını ve Uydukent'in yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.

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Editör: Kardelen Başol