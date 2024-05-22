Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın temel eğitimde önemli bir bileşen olması gerektiğini vurguladı. Özellikle Öncelikli Kalkınma Programı'nda bu konuya dikkat çekildiğini belirtti.

Borsa yatırımcı sayısında büyük artış

SPK Başkanı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de borsa yatırımcı sayısında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Borsa yatırımcı sayısının 2020'de 1.9 milyonken şu anda 4 katından fazla arttığı belirtildi.

Vatandaşların yatırım tercihlerine saygı

Bakan Şimşek, SPK'nın ücretsiz ve herkese açık bir platform sağladığını ve vatandaşların yatırım tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Kripto paraların da bu tercihlere dahil olduğunu belirtti.

Enflasyonun tek hanelere indirilmesi hedefleniyor

Bakan Şimşek, enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesi gerektiğini ve bunun için çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Mayıs ayında enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ancak uzun vadede düşük tek hanelere çekileceğini ifade etti.

Finansal okuryazarlık toplumun her kesimi için değerli

Bakan, finansal okuryazarlığın toplumun her kesimi için önemli olduğunu belirtti ve bu konuda kurumların önemli bir rolü olduğunu vurguladı. Tüyolar ve duyumlarla değil, bilgiye dayalı kararlarla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara uyarı: Kolay yollar tehlikelidir

Son olarak, Bakan Şimşek, kolay para kazanma yollarının tehlikeli olabileceğine dikkat çekti ve SPK'nın finansal okuryazarlık platformunu ziyaret etmelerini önerdi.