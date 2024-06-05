Eğitim ve desteklerle toplumun her kesimine hitap eden Balçova Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Velilere sınav kaygısı ile mücadele yöntemleri anlatıldı

Balçova Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin velilerine yönelik “Sınav Kaygısı ve Çocuğunuzu Anlamak” konulu bir seminer düzenledi. Balçova Belediyesi Engelliler Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Klinik Psikolog Berk Bodur, Klinik Psikolog Ü. Ege Işık ve Klinik Psikolog Gözde Ardınç konuşmacı olarak katıldı. Seminerde kaygıyı anlamak, ebeveyn davranış stillerinin etkisi ve sınav haftası ebeveynlerin yapması gerekenleri içeren üç farklı sunum yapıldı. Veliler seminerin sonunda doğru bildikleri birçok konuda hatalı davrandıklarını fark ettiklerini ifade ettiler. Etkinlik sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Bora Er, konuşmacılara plaket takdim etti.

Balçova’dan Aydın’a uzanan kadın emeği

Balçova Belediyesi’nin destekleriyle gıda üretimi yapan Balçova Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, çok sayıda kadına istihdam sağlıyor. 2010’da kurulan ve 98 üyesi bulunan kooperatif, başlangıçta hediyelik eşya üretirken 2014’ten itibaren gıda üretimine yöneldi. Mantı ve erişte başta olmak üzere kurabiye ve baklava gibi ürünler üreten kooperatif, üyelerine girişimcilik, liderlik ve finansal okur-yazarlık eğitimleri de veriyor. Kooperatif, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin şarküterilerine mantı gönderiyor ve yerel kafeteryalara tatlı-tuzlu kurabiyeler üretiyor. Başkanı Belgin Akçay, kadın emeğinin doğal ve lezzetli ürünlerle birleştiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Ancak yüksek vergi yüklerinden dolayı zorluk yaşadıklarını ifade eden Akçay, Ticaret Bakanlığı’na Maliye Bakanlığı ile düzenleme yapması çağrısında bulundu.

Tablet “Out”, Jimnastik “In”

Balçova Belediyesi Spor Okulları tarafından sürdürülen anne-çocuk jimnastiği eğitimleri, çocukları tablet ve cep telefonlarından uzaklaştırırken ebeveyn iletişimine büyük katkı sağlıyor. Haftada iki gün yapılan dersler, çocukların kaslarını güçlendirmenin yanı sıra özgüvenlerini de artırıyor. 3-5 yaş arasındaki çocukların anneleriyle katıldığı dersler yoğun ilgi görüyor. Şu anda 250 anne ve çocuğun katıldığı dersler, çocukların tablet ve telefonla daha az vakit geçirmesini sağlıyor. Balçova Belediyesi Spor Okulları, ayrıca farklı yaş gruplarına yönelik voleybol, futbol, basketbol, pilates, aerobik, tenis, yoga ve açık alan egzersizleri eğitimleri de veriyor.

Balçova Belediyesi’nden mobil dolandırıcılara karşı eğitim

Balçova Belediyesi bünyesindeki Olgun Gençlik Merkezi, 65 yaş üstü bireylere yönelik dolandırıcılara karşı siber güvenlik eğitimi başlattı. Bilişim Uzmanı Dr. Melih Ertuğrul Yılmaz tarafından verilen eğitimde, internet ve mobil uygulamaların kolay kullanımı öğretilirken siber güvenlik konularında da bilgiler veriliyor. Başkan Onur Yiğit, ileri yaş bireylerin talepleri üzerine teknolojik cihaz eğitimi başlatma kararı aldı. Eğitimler, grup derslerinin ardından bireysel derslerle devam edecek. Katılımcılara e-ticaret, e-devlet, fatura ödeme gibi konularda da birebir eğitim verilecek.