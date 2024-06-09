Narkotik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti: Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilinen bir araçla seyahat ettiğini öğrendi.

Araç durduruldu ve şüpheliler gözaltına alındı: Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 350 gram metamfetamin maddesi ile içime hazır vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.D., İ.T., N.F., Ş.Ş., ve G.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı: Gözaltına alınan şüpheliler, narkotik şubede sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.