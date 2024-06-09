Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dün konuk olduğu televizyon programında Bucalılara müjde verdi. Buca'da adım adım hayata geçirdiği çalışmalarını anlatan Başkan Görkem Duman, Buca'da yollarla ilgili şikayetlerin çok yakın zamanda sona ereceğini bildirdi. Duman "Asfalt plent tesisimiz çok yakın bir zamanda üretime geçiyor" dedi.

Başkan Duman sözlerini şöyle sürdürdü: "Yollar için gelen şikayetler artık son buluyor. Asfalt Plent Tesisi'mizi açmak için çalışmaları hızlandırdık. Kendi asfaltımızı üreteceğiz. Birkaç ay içerisinde Asfalt Plent Tesisi'miz işler hale gelmiş olacak. Böylece satın alma maliyeti ortadan kalkmış olacak. Sadece üretim maliyetine Buca’nın yolları yapılacak" diye konuştu.







Kentsel dönüşümde garantörlük yapacağını söyleyen Başkan Duman, "Kentsel dönüşüm düzenleme sahası içerisinde yapılmalıdır. 45 dönümlük bir kentsel dönüm sahası belirledik. O alanda hem garantörlük yaparak kamuya ve vatandaşımıza fayda sağlamış olacağız. Hem de deprem dirençli kent olma yolunda önemli bir adım atmış olacağız” ifadelerini kullandı.