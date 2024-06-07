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Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan ve 20 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Havadan 2 uçak, 1 helikopterle müdahale edilen yangın ı karadan da 30 ekip söndürmeye çalıştı.

Elsazı köyü Boğaz Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BURDUR (AA) - Burdur’un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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