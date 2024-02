İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay'ın adaylığının açıklanmasının ardından ilçedeki ilk mitinginde Karabağlılara seslenen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, “Bugün Bayındır'a gittim. Dün Torbalı'daydık. Biraz önce Çiğli'deydik. Çiğli'de öylesine büyük bir coşku ve kalabalık vardı ki gerçekten ayrılıp buraya gelmemiz çok çok zor oldu. Ve burada da sizleri görüyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi partilileri Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin savaş meydanlarında kuvayı milli mücadele sırasında bir örgütlenme hareketidir. Daha sonra bu siyasal hareket Cumhuriyeti kurmaya karar vermiştir. Ve cumhuriyetle yaşıt olan bu parti yüz yıldır bu ülkeyi korumakta, bu ülkeye Atatürk ilkeleri ışı hizmet etmektedir. Ben bu partinin mensubu olduğu için büyük gurur duyuyorum ve bu duyguyla hepinizi selamlıyorum. İşte artık işte artık bizler bu dönemde başkanlıklarına aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Karabağlar'a büyükşehire pek çok insan hizmet etmek üzere iyi şeyler yapmak üzere aday adaylığı başvurusunda bulundu. İster istemez sadece bir kişiyi seçmesi gerekiyordu partimiz. Ve yaptığı çalışmalarla, araştırmalarla bir mantık çerçevesinde beni büyükşehire Helil başkanımı da Karabağlar'a aday göstermeye layık gördü. Bunun için elbette ki onlara teşekkür ediyoruz. Bu görevlere geçmişte aday olmuş. O hizmet etme kararlılığını göstermiş. Tüm aday adaylarımıza, tüm yoldaşlarımıza yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onları burada olmayanların hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün onlardan bir mirası devralacağımız için Karabağlar'da Selvitopu’na büyükşehirde Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Verdikleri hizmetler için yürekten teşekkür ediyorum. Onların mirasına sahip çıkacağız” diye konuştu.



"BİZ İZMİR'İ ASLA YANILTMADIK"

İzmir’in uzun yıllardır CHP’ye oy verdiğine dikkat çeken Tugay, “İzmir yirmi beş yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvendi. Ve biz İzmir'i asla yanıltmadık. Çocuklara halk süt burada ilk defa dağıtılmaya başlandı. Burada tarım kooperatifleri kuruldu. Üreticiler desteklendi. Ve bugün Türkiye'ye İzmir modeli olarak örnek oldu. Bugün pek çok sosyal hizmetiyle hem ilçe belediyelerimiz hem büyük şehrimiz çok örnek işler yaptı. İzmir'in değerlerini korudu. Bu görev bundan sonra inşallah sizlerin oylarıyla ve destekleriyle bizim olacak. Ve biz de o görevi alnımızın akıyla sonuna kadar yerine getireceğiz. Ben şu anda Karşıyaka belediye başkanıyım. Kısmet olursa iki ay sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İ İLERİYE TAŞIYACAK 5 YIL YAŞAYACAĞIZ"



İzmir'in sorunları olduğuna dikkat çeken Tugay, "Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan sorunlarda olduğu gibi İzmir'in altyapı sorunları var. İzmir'in kentsel dönüşüm sorunları var. İzmir'in ulaşımla ilgili yapılması gereken işleri var. Trafik sorunları var. Ama ben plastik cerrahi uzmanıyım. Geçen beş yıl boyunca belediye ve yerel yönetimler konusunda kendimi çok iyi yetiştirdim. İzmir'in çok değerli insanlarıyla, hocalarıyla, bürokratlarıyla beraber bu göreve hazırlandım. Ve yanımda Helil Başkanım gibi çevre mühendisleri odası başkanlığı yapmış, sivil toplum mücadelesinden gelen çok değerli yol arkadaşlarım var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönemki adaylarına biraz incelediğiniz alıcı gözle baktığınız an her birisinin çok önemli nitelikleri olduğunu göreceksiniz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dedi ki ‘Cemil sen bu takımın kaptanısın. Onlarla birlikte İzmir'in her sorununa sahip çıkacaksın. İzmir'i öylesine parlatacaksınız ki buradaki aydınlık bütün Türkiye'ye yansıyacak’… Bizler kararlılığımızla en çok kararlılığımızla, inancımızla şehrimize duyduğumuz sevgiyle, insanlarımıza duyduğumuz saygıyla, cumhuriyete olan bağlılığımızla, cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızla, kadınlarımıza olan inancımızla, içimizdeki o güçlerle çalışacağız, İzmir'i Çok daha ileriye taşıyacak bir 5 yıl yaşayacağız. Ve bu süreçte bizleri ailenizden insanlar olarak göreceksiniz. Söz veriyorum” diye konuştu.

"HAZIRIZ, KARARLIYIZ, KAZANACAĞIZ"



İzmir için projelerinin hazır olduğunu kaydeden tugay, “Yakında projelerimizi açıklayacağız. Bunlarla ilgili aslında çalışmalarımızı yaptık. Hepsi de hazır. Ama Karabağlar'da mesela 540 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm sorunu var biliyorsunuz. Bu soruna nasıl sahip çıktığımızı ve çözdüğümüzü göreceksiniz. Eski İzmir caddesinin genişleme ihtiyacı var biliyorsunuz. Onu en kısa zamanda nasıl olması gerektiği hale getirdiğimizi genişleteceğimizi, açacağımızı kesintisiz bir yol haline getireceğimizi göreceksiniz. Bunlar benim size bugün burada verdiğim sözler. Yeşillik Caddesi üzerindeki yaşayan kavşağının ne kadar hızlı yapılacağını göreceksiniz… Bunları ve daha bir sürü şeyin yapacağımızı bilerek biz bu göreve talip olduk. Hazırız, kararlıyız ve başaracağız. İnanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TUGAY'DAN İZMİRLİYE SÖZ



Konuşmasında su faturalarına de değinen Tugay, “Su parası kesinlikle düşecek. Kademe kademe azaltacağız. Ben başkalarının söylediği gibi gerçekleştirilemeyecek vaatlerde bulunmayacağım. Ama söz veriyorum size. Öncelikle sosyal yardım alan, sosyoekonomik sorunu olan vatandaşlarımızdan başlayarak ücretsiz-indirimli vereceğiz. Maliyetleri düşürdükçe ücretler de çok aşağı düşecek. Bu ülkede enflasyonu yaratanlar bu ülkede enerji giderlerinin maliyetini yükseltenler gerçekten utanması gereken insanlar. Onlar bu enflasyonu düzeltmediği için enerji giderleri bu kadar yüksek olduğu için personel giderleri bu kadar yüksek olduğu için ülkede bu kadar kötü bir enflasyonist ortam olduğu için biz bunları yaşıyoruz. Ama biz sizin yanınızdayız. Söz veriyorum size. Ne su parası, ne ulaşım parası, artık sizler için sorun olmayacak. En kısa zamanda bunları halledeceğiz” dedi.

"İZMİR İTTİFAKI GEREK"

Tugay konuşmasının sonunda ise “Genel Başkanımız dün Manisa'daydı. Aday tanıtım toplantısındaydı. Yakında bir zamanda İzmir'de olacak inşallah. Sizlerin de katılımıyla beraber biz de yaşayacağız o coşkuyu. Orada şunları söyledi; Biz diğer partilerle ittifak yapmak için çok çalıştık. Görüştük. Hepsiyle ayrı ayrı. Uzun uzun görüşme yaptık. Ama ittifakı kabul etmediler. Yapamadık. Bu durumda yüzümüz millete dönecek. Ne diyeceğiz? Bize Türkiye'nin ittifakı gerekiyor. Ve İzmir'de biz diyoruz ki bize ‘İzmir kent ittifakı’ gerek Karabağlar'da bize ‘Karabağlar kent ittifakı’ gerekiyor. Peki neyin çerçevesinde gerekiyor bu? Onu da genel başkanımız söyledi. Bu kentin kimliğine, bu kentin değerlerine, bu kentin iradesine sahip çıkan insanların sandıkta ittifak gerekiyor. Bunu lütfen herkese anlatır mısınız? Bize dürüst insanların, cesur insanların, namuslu insanların cumhuriyete bağlı, ona inanan insanların vatanını, milletini seven insanların halkının hakkını savunan insanların ittifakı gerekiyor. Bu ittifak için hepinizi göreve davet ediyorum. Hepinizi sahada çalışmaya davet ediyorum. Bu herkese anlatmaya davet ediyorum. Biz bu ittifakı kurduktan sadece Karabağlar'da değil, sadece büyükşehirde değil İzmir'in 30 ilçesinde ve beraberinde Türkiye'nin bir sürü ilinde, ilçesinde, büyükşehirinde, büyük bir zafer elde edeceğiz. Zafer elde edeceğiz ve bu sorumluluğu alnımızın akıyla sonuna kadar taşıyıp bir dahaki genel seçimde de bu zalim iktidarı sona erdireceğiz. Boynumuzun borcu olsun. Bir Helil ile, bir Cemil ile Karabağlı ayağa kaldıracağız. Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.