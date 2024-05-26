Son 3 yıl içinde tarihinde ilk defa Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da henüz 14 Mayıs'taki olağan genel kurulda göreve seçilen yeni yönetim, 11 gün içinde yeniden kongre kararı aldı. Başkanlık koltuğuna Ahmet Yalın Yıldırım'ı oturtan Denizlispor, 8 Haziran'da olağanüstü kongreye gidecek. Yeşil-siyahlılarda yeni yönetim, 11 gün içinde olağanüstü genel kurul kararı alırken, 8 Haziran'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ilk oturumda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 24 Haziran'a ertelenecek. Toplam 430 milyon TL borç yükü olan, transfer yasağının yanı sıra FIFA'nın yaptırım kıskacında da bulunan Denizlispor'da Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, olağanüstü kongre kararı sonrası açıklama yaptı. Kongre kararını yönetimden ayrılmak isteyen isimler olduğu için aldıklarını belirten Yıldırım, yeniden aday olacağını da açıkladı.

Editör: Hakan Baş