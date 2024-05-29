Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma soruşturması, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, "bu şekilde işlemek amacıyla organizasyon organizasyonu, insan nakliyesi, fuhuş için yer temini veya aletlik yapmak" suçlarından iki suç operasyonu operasyon düzenlendi.

17 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında fuhuş yapmaya zorlayan, aracılık yapan ve yer temin etmeyen şüphelilerin bulunduğu 9 iş yeri ve 7 ikamet işlemleri düzenlendi ve 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan adres aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ile suçun elde edildiği değerlendirilen miktara el konuldu.

6 kişi serbest bırakıldı

Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Mahkeme kararıyla 7 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.