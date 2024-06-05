Fıçı'nın öncülüğünde Foça, rüzgar sörfü ve taekwondo gibi spor dallarında önemli başarılara imza atarken, kadın kooperatiflerine de destek vererek yerel kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Türkiye Windsurf Ligi Foça'da heyecan yarattı

2-5 Mayıs tarihleri arasında 13 kulüpten 105 sporcunun katılımıyla Foça'da Türkiye Windsurf Ligi Şampiyonası 1. Etap Foça Wind Fast Yarışları gerçekleşti. Foça'nın eşsiz doğası ve rüzgar sörfü için uygun koşulları bu organizasyona ev sahipliği yapmaya imkan tanırken, U 21 kategorisinde dereceye giren sporcular yurtdışı şampiyonalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Başkan Fıçı, bu tür önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek Foça'nın spor turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Taekwondo'da madalya yağmuru!

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi sporcuları, Taekwondo Yıldızlar İzmir İl Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Asrın Yağız Büyükyavuz altın madalya, Derin Kaya ve Gamze Aktaş ise bronz madalya kazandı. Başkan Fıçı, bu başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek Foça'nın spor alanındaki başarısının gurur verici olduğunu söyledi. Asrın Yağız Büyükyavuz, Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı final elemelerini altın madalya ile geçerek Nevşehir'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Fıçı, Büyükyavuz'u da tebrik ederek, gelecek müsabakalarda da başarılar diledi.

Üretici kadın kooperatiflerine destek

Saniye Bora Fıçı, kadınların ekonomik hayata katılımını ve yerel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla üretici kadın kooperatiflerine de önemli destekler veriyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen "Türkiye'deki Kadın Kooperatiflerinin Ağ Oluşturma Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi, Kadın Kooperatifleri Destek Programı" kapsamında "Kadın Eliyle Kültürlerin Buluşması Projesi" için bilgi ve fikir alışverişi toplantısı düzenlendi. Toplantıda S.S. Damlayan Kadın Emeği Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Kedi Kadın Emeğini Destekleme İşliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi gibi üretici kadın kooperatiflerinin temsilcileri ve ortakları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular.

Çevreye duyarlılık ön planda

Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket eden Foça Belediyesi, Fen İşleri ekipleri tarafından Yenifoça'da başlatılan çevre temizlik çalışmalarını tüm mahallelere yaygınlaştırarak ilçenin temizliği için önemli çalışmalar yürütüyor.

Saniye Bora Fıçı'nın başarıları bunlarla sınırlı değil

Başkan Fıçı'nın başkanlığı döneminde Foça'da eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Fıçı, Foça'yı yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Fıçı'nın vizyonu ve çalışkanlığıyla Foça, her geçen gün daha da güzelleşiyor ve gelişiyor.