İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen "Bozdoğan-40" operasyonunda, terör örgütü mensubu ve gri listede aranan "Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yıldırım'ın, çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivil vatandaşın şehit edildiği 6 ayrı terör eylemine katıldığı belirtildi.

Operasyonun Detayları:

Operasyon, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu düzenlendi.

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları, teröristle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada, Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirilirken, bir jandarma üsteğmen yaralandı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Yıldırım'ın Terör Sicili:

"Sofi" kod adlı Mehmet Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Yıldırım'ın, 8 güvenlik görevlisi ve 15 sivil vatandaşın şehit edildiği, 8 güvenlik görevlisi ve 10 sivil vatandaşın yaralandığı 6 ayrı terör eyleminin faillerinden biri olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'dan Açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları, jandarma ve güvenlik korucularını tebrik etti. Yerlikaya, "Terör ve onların işbirlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.