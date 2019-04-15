Yaptığı işte mükemmeliğe ve kaliteye önem veren kurum öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanı her açıdan nitelikli hale getirmeye çalışmaktadır.

Odtülüler dershanesi alanında uzman öğretmen kadrosu, özgün yayınları, öğrenci koçları, profesyonel personeli ile 10 yıldır Ankara’da eğitim vermektedir. Eğitime etüt merkezi ve dershane olarak başlayan kurum 2009’da kuruldu. 2009’dan bu yana pek çok eğitim kurumunun battığı sektörde kaliteli ve nitelikli bir eğitim verdiği için Odtülüler dershanesi yıllara meydan okumuştur. Kızılay merkezde dershaneciliğe başlayan kurum 2018 yılı itibariyle Ankara’da etüt merkezi, dershanelerine yeni şubelerini açmıştır. Ayrıca Ankara Kızılay’da temel lisesini açmıştır. Ayrıca sadece Ankara’da değil Türkiye genelinde de pek çok ilde şubeleri mevcuttur. Yaptığı işte mükemmeliğe ve kaliteye önem veren kurum öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanı her açıdan nitelikli hale getirmeye çalışmaktadır.

Ankara Dershane Konusunda Çok Çeşit Sahibi Değil

Ankara dershane eğitim konusunda öncü bir kurumdur. Ankara’da dershane ve temel lise denilince ilk akla gelen kurumların başında gelmektedir. Öğrencilere sağladığı tüm imkanlar göz önünde alındığında, çok avantajlı fiyatlara eğitim alabilmektedirler. Öğrencilerin yakından takip edildiği bir öğrenci takip sistemleri mevcuttur. Bu sistem sayesinde öğrencilerin kişisel bilgiler, ders programları, sınav takvimleri, ders notları, sınav sonuçları gibi pek çok bilgi sistemde kayıt altına alınmaktadır. Bu da öğrenci ve veliler için kolaylık sağlamaktadır. Öğrenci ve veliler sisteme girerek istedikleri zaman değişikliklere ve istedikleri bilgilere ulaşabilmektedirler. Öğrenci ve veliler sistem sayesinde anında bilgilendirilmektedir.

Ankara Dershane Dönemine Yaz Kampı İle Başlıyor

Odtülüler dershanesi Ankara’da öğrencilere yaz kampı fırsatı vermektedir. Yaz kamplarında öğrencilerin konu eksiklerini tespit eden bir test yapıldıktan sonra öğrenciler seviyelerine uygun 5-6 kişilik sınıflarda kamp programına alınmaktadır. Öğrenciler yaz tatillerinde hem eğlenip hem öğrenmektedirler. Yeni eğitim- öğretim yılına konu eksiklerini kapatmış bir şekilde başlarlar. Öğrencilerin çoğunun yazı bomboş geçirdikleri ve bildikleri tüm şeyleri unuttukları düşünüldüğünde yaz kampları öğrenciler için bir lütuftur. Dershanenin ayrıcalıklı öğrencileri yaz kamplarında tüm öğrenme eksiklerini tamamlamaktadır. Yaz kamplarında sayısal derslerin ağırlıklı olduğu bir kamp programı uygulanmaktadır. Sayısal dersler genel anlamda tüm öğrencilerin sorun yaşadığı dersler arasındadır. 1-1.5 ay civarında haftada 4 gün olarak program oluşturulmaktadır. Pazartesiden başlanarak perşembede dahil sabah 09.00-17.30 saatleri arasında kamplar yapılmaktadır. Öğlene kadar konu anlatımı öğleden sonra bol soru çözümleriyle öğrencilerin verimli bir yaz tatili geçirmeleri sağlanmaktadır.