Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadınlarımız Koyunları ile Üretime Katılıyor" projesi, Muğla'nın 13 ilçesinde uygulanacak. Projenin ilk etabı ise Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nün uzman desteğiyle Milas ve Menteşe ilçelerinde başladı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, daha önce başlattığı "Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği" projesi kapsamında da kadın üreticilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, koyun ve koç sürülerinin sağlıklı kalması, ölüm oranının düşürülmesi ve ikiz yavrulamanın artırılması amaçlanıyor. Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimlerle kadın üreticiler bilgilendiriliyor ve örnek işletmeler ziyaret ediliyor.

Program kapsamında Muğla genelinde toplam 400 kadın üreticiye 4 bin adet koyun ve 162 adet koç dağıtımı gerçekleştirildi. Bu dağıtılan hayvanların fiziki durumları sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Eğitimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, Muğla'nın tüm ilçelerinde eğitimlerin sürdürüleceğini açıkladılar.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kadın üreticilerin bilinçli yetiştiricilik yapmalarını hedeflediklerini ve üreticilerin mutluluğunun kendilerini de memnun ettiğini vurguladı. "Kadınlarımız Koyunları ile Üretime Katılıyor" projesiyle Muğla'da daha bilinçli tarımın yapılmasını amaçladıklarını ifade etti.