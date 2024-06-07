Karaburun Hasseki – Sarpıncık köyleri bölgesinde mevcut 13 RES tribününe ek olarak yapılmak istenen "Yardımcı Kaynak Sarpıncık GES Projesi" için planlanan ÇED Halkın Bilgilendirme ve Katılım Toplantısı, yoğun protestolar nedeniyle gerçekleşemedi.

Protestolar toplantıyı durdurdu

Karaburun Kent Konseyi ve paydaşları, Sarpıncık köy halkı, çevre gönüllüleri ve doğaseverlerin yoğun protestoları sonucunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, "Halk, projenin yapılmasına karşıdır. Yoğun protestolar altında toplantı yapılmamıştır, alandan ayrılınmıştır" şeklinde tutanak tuttu. Böylece ÇED sürecinde gerekli olan toplantı yapılmadan sona erdirildi ve bölgedeki doğa şimdilik korundu.

Ortak açıklama ve talepler

Karaburun Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun Belediyesi ve diğer çeşitli kurumlar, kent konseyleri, dernekler, inisiyatifler ve sendikalar adına ortak bir açıklama yapıldı. "RES, GES, Yeter Artık Kes" ve "Havama, Suyuma, Toprağıma, Dağıma Dokunma!" sloganlarıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Kırman, halkın tepkilerini ve taleplerini dile getirdi.

"Yeni proje istemiyoruz"

Açıklamada, Karaburun Yarımadası'nın 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildiği hatırlatıldı. Ancak bölgeye sürekli olarak yeni enerji projeleri için başvurular yapıldığı belirtildi. "Bizler yenilenebilir enerji üretimine karşı değiliz, yanlış uygulamalarla doğamıza zarar verilmesine karşıyız" denilerek, projenin iptal edilmesi talep edildi.

Yerleşim yerine yakın GES projesi

Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.'nin başvurusunda, mevcut 16 tribüne ek olarak 32.44 hektar alana "Yardımcı Kaynak" adı altında GES kurulmak istendiği kaydedildi. Bu proje, Sarpıncık Mahallesi'ndeki konutlara 70-173 metre, Hasseki Mahallesi'ndeki konutlara ise 399-517 metre mesafede bulunacak. Proje, yerleşim yerlerine çok yakın olması ve mera alanlarını kapsaması nedeniyle eleştirildi.

Tarım ve hayvancılık tehlikede

Kırman, GES panellerinin kurulumu sırasında toprağın üst katmanının tıraşlanarak alınacağını ve beton döküleceğini vurgulayarak, bu durumun bölgedeki tarım ve hayvancılığı bitme noktasına getireceğini söyledi. "Projenin uygulanması durumunda, Karaburun Yarımadası'nda tarım ve hayvancılık tamamen yok olacaktır" dedi.

Doğal hayatın korunması gerekiyor

İstanbul'dan Karaburun'a doğal hayat için gelen Yıldız Oruçoğlu Vidinliler, "Yarımadanın doğal kalmasından yanayım. Havamıza, suyumuza dokunmayın" diyerek tepkisini dile getirdi. Ömer Erciyes ise, koruma bölgesi olmasına rağmen mera ve zeytinlik alanlarının enerji projeleriyle kaplandığını belirtti. Sarpıncık köylüleri de, "Zeytinimiz kaç yıldır olmuyor" diyerek projelerin olumsuz etkilerini anlattı.