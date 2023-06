Kemal Kılıçdaroğlu, bürokrat kafasıyla, bilgi birikimiyle kurt politikacılarla baş edeceğini düşündü; bu düşüncesini siyaseti boyunca sürdürdü; kendine aşırı güveni vardı; her defasında Erdoğan'ı tartışmaya davet ediyor hatta Erdoğan' a yakın kanallarda onunla boy ölçüşmeyi istiyordu.

Büyük yanılgı, siyaset bilmezlik...tarafsız kanallarda bile onunla eşit yarışamazdı, onun değişken fikir ve sunumlarını, kitlesiyle asla kopmaz bağını, ne söylerse kabul göreceğini hesaba katmıyordu.

Erdoğan, onunla kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı; ilk seçimde ona oy kullandırmadı; onun her vaadini usta manevralarla kendisi uyguladı. Kılıçdaroğlu, ileri sürdüğü delillerde bile halka ulaşım sağlayıp halkı ikna edemedi. Halkla köklü bağ kuramadı, dört yüz elli km yol yürüdü, ayak tırnaklarını çektirdi, büyük özveri sergiledi ama halktan bir karşılık göremedi; bunda Erdoğan' ın karşı propagandası çok etkili oldu. Şayet aynı yolu Erdoğan yürümüş olsaydı bütün güzergah boyunca coşkulu kalabalıklar olur, kurbanlar kesilirdi.

İyi bir kişilik sahibidir Kılıçdaroğlu; doğru sözlüdür, çalışkandır, demokrattır, sevecendir aydın nazarında ama bu halkın, bunlardan çok farklı kabulleri vardır : Konum ne dinsel inanç. Anadolu' nun doğusundan, kuzeyinden ve ortasından oy almasına engel yapı. (Madımak' ı, Çorum, Maraş olaylarını düşünün)

Kılıçdaroğlu, kendine çok güvendiği için esnek politikalar üretemedi; partisinin çıkarlarını koruyamadı; sağ eğilimli kişileri partisine alırsa ya da onlarla ittifak eder, onların vekil adaylarını ön sıralara koyarsa dindar kesimden ay alacağını sandı; bu da çok büyük yanılgıydı; böylece Chp listesinden Akp' ye yakın kırk kadar kişiyi meclise taşıdı; partisini küçülttü.

Bu kırk vekilin şimdi grup kurma çalışmaları var; bu gerçekleşirse ikinci bir Akp mecliste söz sahibi olacak. Bunların davranışlarını kestimek için müneccim olmaya gerek yok, kuşkusuz temel sorunlarda Akp' ye yakın duracaklardır. Nitekim Abdüllatif Şener' in gemiyi terk edişi gibi. Kılıçdaroğlu bir an önce çekilmeli, yerini popüler olan birine devretmeli. Yazık ki Chp çok başlı bir partidir; şimdiden Özgür Özel, Mustafa Sarıgül ...sonra kim bilir nice cevherler! ortaya çıkacaktır...