Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan orman yangını, hava araçlarının hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
Hızlı müdahale felaketi önledi
Marmaris-Datça karayoluna yakın İnbükü Koyu'nda, saat 04.37'de çıkan orman yangınının enerji nakil hattından kaynaklandığı belirtildi. İlk müdahaleyi yer ekipleri gerçekleştirdi ve alevlerin yayılması engellendi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının devreye girmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yer ekiplerinin erken müdahalesi ve hava araçlarının etkin katkısıyla yangın hızla kontrol altına alındı. Yetkililer, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Muğla'daki bu yangın, hızlı ve etkili müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının enerji nakil hattından çıktığı öğrenildi.