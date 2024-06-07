Yangın, Marmaris-Datça kara yolu yakınındaki İnbükü Koyu'nda meydana geldi. Yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı belirtiliyor.
İlk müdahale, orman işletme şefliğine bağlı ekipler tarafından karadan yapıldı ve bu erken müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi.
Günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının da müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1,5 saat içinde söndürüldü.
Ancak, yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık bir alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı inceleme devam ediyor.
Editör: Simge Akbulut