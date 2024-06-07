Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangının çıkış nedeniyle ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Ancak, yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık bir alan zarar gördü.

Günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçlarının da müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1,5 saat içinde söndürüldü.

İlk müdahale, orman işletme şefliğine bağlı ekipler tarafından karadan yapıldı ve bu erken müdahale sayesinde alevlerin yayılması önlendi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.