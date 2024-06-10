Bunlar da ilginizi çekebilir

Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale dödü.

Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de önlem aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına köpük ve suyla müdahalede bulundu.

Alevleri fark eden sürücünün indiği tırdaki yangın kısa sürede büyüdü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.