Sahnedeki enerjisi ve çılgınca danslarıyla göz dolduran Simge Sağın, adeta müziğin ritmine kapılarak kendinden geçti.

Yıldız Tilbe sandılar

Geceye siyah ışıltılı bir elbiseyle çıkan Simge Sağın, şarkılarını seslendirirken dans etmekten kendini alamadı. Özellikle bir ara adeta çılgınlar gibi sahne üzerinde tepinerek dans eden Sağın, izleyicilerin beğenisini kazandı. Ancak, bazı izleyiciler Simge Sağın'ın dans performansını görünce onu Yıldız Tilbe'ye benzettiklerini dile getirdi.

Sağın'ın cesur dansları, hayranlarını memnun ederken bazıları ise daha profesyonel bir dans performansı beklediklerini ifade etti.

Ünlü şarkıcıya yapılan yorumlar ise şöyleydi:

"İçinden geldiği gibi oynamış"

"Dans dersi almalısın"