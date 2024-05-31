Başkan Görkem Duman, Engelli Kedi Evi’nden sahiplendiği Üzüm ile günün yorgunluğunu atıyor ve dost canlısı kedisiyle vakit geçirerek stresten arınıyor.

Son günlerde "Hayati tehlikeye karşılık sokak hayvanlarının uyutulması" ile ilgili yasa tasarısına yönelik tepkiler devam ederken, Başkan Görkem Duman’ın bu adımı, hayvanseverler tarafından takdirle karşılandı. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyareti sırasında Engelli Kedi Evi’nde tedavi gören bir kedi yavrusunu sahiplenen Duman, Üzüm adını verdiği minik dostuyla belediye binasında yeni bir sayfa açtı.

Makamın Yeni Maskotu

Kısa sürede belediyenin maskotu haline gelen Üzüm, gelen konukları kapıda karşılayarak sevimliliğiyle ilgi odağı olmayı başardı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Buca’nın simgesi olduğu için ona Üzüm adını verdik. Onun sayesinde tüm günün yorgunluğunu unutuyoruz. Bugünlerde bir can dostu sahiplenmenin önemini de biliyoruz. Herkesi bir can dostu sahiplenmeye davet ediyorum” dedi.

Üzüm’ün makamda geçirdiği zaman, belediyedeki çalışma atmosferini de olumlu yönde etkiliyor. Başkan Duman, Üzüm'ün varlığının belediye çalışanlarına moral olduğunu belirterek, “Onun neşesi ve enerjisi hepimize iyi geliyor. Üzüm’ün burada olması, hayvanlara karşı olan duyarlılığımızı ve sorumluluğumuzu hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden Büyük Destek

Başkan Görkem Duman’ın bu örnek davranışı, hayvanseverler tarafından büyük takdir topladı. Sokak hayvanlarının uyutulması yerine rehabilitasyon ve sahiplenme gibi insani çözümler üzerinde durulması gerektiğini savunan hayvanseverler, Başkan Duman’ın bu adımının diğer belediyelere de örnek olmasını umuyor.

Buca Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığını artırarak çalışmalarına devam ediyor. Engelli Kedi Evi gibi projelerle, sokakta zor durumda olan hayvanlara yeni bir umut ışığı olmayı hedefliyor. Başkan Görkem Duman, hayvanseverleri bu tür projelere destek vermeye ve bir can dostu sahiplenmeye davet ediyor.