Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan olaylar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu.

Ali Koç kulüp kanalı FB TV'de açıklamalarda bulundu.

Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Dün Cumhurbaşkanımızın da müdahil olmasıyla, bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz fakat onların müdahil olmasına gerek kalmayacak ortam sağlanmalıydı. Dünkü yaşananlar herhangi bir Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanacak olaylar değildi. Dolayısıyla biz 2 Nisan'da toplanacağız. Ben biraz evvel Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim. Biz bu muameleyi kabul etmeyeceğiz.