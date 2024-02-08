Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından 2019 yerel seçimlerinde Buca Belediyesi Başkan Adayı olarak açıklanan daha sonra parti genel merkezi tarafından adaylığı geri çekilen Suat Nezir, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday oldu. 2024 yerel seçimlerinde de CHP'den Buca Belediyesi başkan adaylığı için son ana kadar mücadele eden Nezir, bugün düzenlenen basın toplantısıyla resmen İYİ Parti'nin Buca Belediye başkan adayı oldu. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı binasında Nezir’in adaylığının kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve partililer katıldı.



İYİ PARTİ KUCAK AÇTI

İYİ Parti’ye kendisine kucak açtığı için teşekkür eden İYİ Parti Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, “Çok zorlu bir süreçten çıktık, çok zorlu bir süreç yaşadık ama hayatın kendisi zaten belli noktalarda zor… Siyaset de kendi içinde ayrı zorluklar barındırıyor. Siyaseti hiçbir zaman gül bahçesi olarak görmedik. Zorluklar insanı daha fazla güçlendiriyor, olgunlaştırıyor. Hizmet yolunda yapacaklarımızdan geri adım atmadık. Hep yaşadığımız kente nasıl katkı sağlarız, nasıl güzel şeylerle kendimizi ifade ederiz düşüncesiyle hareket ettik. İzmirlilere, Bucalılara hizmet etme arzusuyla çıktığımız bu yolda sizlerin sayesinde bugünlerde geldik. Her zaman kendime şiar edindim; pes ettiğin an kaybettiğin andır. Hiçbir zaman pes etmedik, onun için kaybetmeyi düşünmedik. Kaybedeceğimizi de düşünmüyoruz. İYİ Parti ailesine, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e, partimizin yöneticilerine, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımıza, tüm il ve ilçe yönetim kurullarına çok teşekkür ederim. Bize kucak açtılar, aralarına kabul etiler” diye konuştu.

"BUCA HALKI HİZMET BEKLKİYOR"

“Tek düşüncemiz var; sadece hizmet etmek” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Nezir, “Bunun dışında kafamızın arkasında hiçbir ajandamız yok. Buca halkı hizmete aç bir şekilde bekliyor. Hiçbir şeyden korkmuyoruz, sadece İzmir’e ve Buca’ya hizmet etmek için yola çıktık. Bu yoldan da hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız. İYİ Parti ailesinin bize kucak açmasıyla yaptığımız bu hamle bunun göstergesidir. İYİ Parti ailesine katılmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"ARAMIZA YILDIZ BİR İSİM DAHA EKLEDİK"

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ise “Birbirinden başarılı, pırıl pırıl adaylarımız, ilçe başkanlarımız var. İyi ki varsınız. İyi ki bu yola çıktık. İyi ki adaylığım herkesten önce açıklanmış. Bugün çok iyi, çok çalışkan, liyakatli, dürüst bir kadromuz var. Bir transferimiz var; Suat Nezir… Buca’nın benim için ayrı bir önemi var, Annemin kuzeni Rahmetli Işılay Saygın… Suat Nezir’in, Buca’da Işılay Saygın’ın yerini doldurabilecek bir isim olduğunu hissetmiştim, sağ olsun iyiler hareketine girdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Aramıza yıldız bir isim daha ekledik” dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ise, “İzmir’imiz ve Buca’mız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.



