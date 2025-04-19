Donald Trump bir dizi gümrük vergisi hazırlarken, Almanya bir ticaret savaşı bekliyor. Peki, ülkenin otomobil üreticileri bundan nasıl etkilenecek?

Peki, ülkenin otomobil üreticileri bundan nasıl etkilenecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobil ve otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisine ek olarak bu hafta ithalata yönelik yeni gümrük vergileri açıklaması bekleniyor.

Ancak dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve ihracatçılar Trump'ın bir sonraki hamlesine hazırlanırken, bunun ne olacağı ya da nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek zor.

Trump ayrıca, gümrük vergilerini açıklamak ve sonra durdurmak arasında defalarca kez gidip geldi. Piyasalar değişken bir ruh hali içinde ve tüm bunlar olurken bir ticaret savaşı tehdidi, başka bir ABD ve hatta küresel resesyonun ufukta olabileceğine dair korkuları arttırdı.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA), ABD fabrikalarının özellikle Kanada ve Meksika'daki tedarikçi ağlarına dayandığına ve bu tarifelerin küresel sonuçları olacağına dikkat çekti. VDA sözcüsü Simon Schütz, Euronews'e yaptığı açıklamada, özellikle ABD'li müşteriler için fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"Uzun vadede, eğer gerilim tırmanırsa, Atlantik'in her iki yakasında da büyümeye, refaha ve potansiyel olarak istihdama mal olacak. Bu nedenle şimdi bir çözüm bulunması hayati önem taşıyor," dedi.

Alman otomobil üreticileri ABD pazarında çok aktif: ABD'deki tesislerde 140.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor ve her yıl 900.000'den fazla otomobil üretiyorlar. Bunların yarısı ihraç ediliyor.

Schütz, "ABD'li üreticilerin kendilerinin bile bu tarifelere karşı olduğunu da vurgulamak gerekir," dedi. "Yani genel olarak ABD endüstrisi, borsadaki gelişmelere bakarsanız, ABD başkanının mevcut gidişatına çok eleştirel bakıyor."

Schütz, Almanya'daki otomobil endüstrisinin karşı karşıya olduğu tek zorluğun gümrük tarifeleri olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bizi etkilemeye devam eden jeopolitik değişimler de var. Bu durum, şu anda koalisyon müzakereleri yürüten yeni Alman hükümetinin ve AB Komisyonu'nun ev ödevlerini yapmalarını daha da önemli hale getiriyor."

Schütz hem Almanya'yı hem de AB'yi bürokrasiyi azaltmaya öncelik vermeye ve kendilerini daha rekabetçi ve cazip iş yerleri haline getirmeye odaklanmaya çağırdı.

Schütz ayrıca, Avrupa'da enerji fiyatlarının ABD ve Çin'e kıyasla üç ila beş kat daha yüksek olduğuna ve bunun uluslararası iş dünyası için büyük bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekti.

"Bence Avrupa'nın ittifaklar kurması ve bizimle benzer zorluklarla karşılaşan ortaklarla iş birliği yapması ve küresel ve serbest ticareti savunması önemli," diyen Schütz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarih, serbest ticaretin ilgili herkes için kazananlar ve refah yarattığını göstermiştir. Şimdi de öncelikli odağımız bu olmalıdır."

Audi ise Euronews'e yaptığı yazılı açıklamada, bağlı olduğu Volkswagen Grubu'nun "ekonomik istikrarı sağlamak ve bir ticaret çatışmasından kaçınmak için ticaret ortakları arasında yapılacak yapıcı görüşmelere güvendiğini" belirtti.

Otomobil üreticisi, ABD ile transatlantik ilişkilerin öneminin altını çizdi ve son zamanlarda pazara 14 milyar dolardan (12,95 milyar euro) fazla yatırım yaptığını bildirdi.

(Yukarıdaki yazı Euronews sitesinden alınmıştır.)

ZAFER ÖZCİVAN

Ekonomist-Yazar

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