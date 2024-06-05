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Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye polis , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda 07 AU 0380 plakalı halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförünün kapıları açarak yolcuları hızla tahliye ettiği halk otobüsünde alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

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