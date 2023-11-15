Yaklaşık on beş gün önce Pamukkale Üniversitesi rektörü sayın Prof.Dr. Ahmet Kutluhan’ın davetiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde “Tıbbın yüz yıllık Birikimi” konulu paneline konuşmacı olan eşimle birlikte Pamukkale Üniversitesini ziyaret ettik.

Tıp fakültesi öğrencilerine, eşimin de dahil olduğu tıbbın duayeni hocalar değişik branşlarda Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri anlattılar. Keşke dedim, diğer üniversitelerde benzer etkinliklerle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını böyle kutlasalar. Geçtiğimiz hafta sonu da yine Pamukkale Üniversitesinden Doç.Dr. Emrah Egemen’in ev sahipliğinde Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim gurubu 9. Dönem 1. Kursu yapıldı. Eşimin başlattığı, çeyrek yüzyıldır devam eden bu kurs, başarılı bir şekilde yapıldı. Bu kurs vesilesiyle Denizli’nin Laodikia, Hierapolis gibi tarihi zenginliklerini de görme şansımız oldu. Bu arada tarihi konakları ile eski Buldan’ı, meşhur Buldan bezinin dokuma tezgahlarını ziyaret ettik. İzmir’in efsane belediye başkanı Behçet Uz’un da ailesinin yaşadığı konağı görerek kendisinin de Buldanlı olduğunu öğrendim.

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Pamukkale üniversitesi 1992 yılında kurulmuş bugün kadroları ve çalışmaları teknolojiyi iyi kullanmaları ile parlıyor. İki ziyaretimizde de hem ilime ve bilime hem de teknolojiye katkıları ve çalışmalarını Sayın Rektör Prof.Dr. Ahmet Kutluhan ve Sayın Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman İsmail Özdel’den bizzat dinleme ve görme şansımız oldu ve gururlandırdı.

Üniversiteler genellikle ekonomik kültürel ve sosyal alanlarda bulundukları şehirlere katkılarda bulunabilirler. 1) Ekonomik katkılar: Üniversiteler kampüslerindeki faaliyetler araştırma projeleri ve öğrenciler ve üniversite personeli aracılığıyla yöresel ekonomi canlanabilir 2) Bilimsel Araştırmalar: Üniversiteler bilimsel araştırmalar yoluyla teknoloji, sağlık, tarım gibi alanlarda şehrin gelişimine katkı sağlayabilir. Yapılan araştırmaların şehirdeki endüstrilere ve işletmelere uygulanması inovasyonu teşvik edebilir. 3) Eğitim ve Kültür: üniversiteler genç nüfusun eğitimi ve yetişmesine katkıda bulunarak şehirdeki genel eğitim seviyesini yükseltebilir. Ayrıca kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleri aracılığıyla şehirde sosyal bir dinamizm yaratabilir. İşte 30 yıllık geçmişi ile Pamukkale Üniversitesinin Denizli’de bunları gerçekleştirmek için çaba gösterdiğine tanık olduk.

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Pediatrik Nöroşirurji Gurubu açılış toplantısında konuk konuşmacı Laodikia arkeolojik kazılarını yürüten ve ayağa kaldıran Prof.Dr. Celal Şimşek’i dinlerken Pamukkale üniversitesinin sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda dünya miraslarına da sahip çıkan bir üniversite olduğunu gözledik ve gurur duyduk. Yöredeki Stratoneika, Tripolis, Silliyon antik kentlerini de Pamukkale Üniversitesi ayağa kaldırıyor. Gittiğimiz her yerde Japon’u, Korelisi, Avrupalısı yüzlerce yabancı turist gördük (Bizde hafta sonları AVM dışında gezinti olmaması içimi acıttı). Tüm gözlediklerimle mutluluk duyup, gururlandığımız Pamukkale’nin bir üniversite olarak çabalarının ve katkılarının diğer kurumlara da örnek olması dileğiyle.