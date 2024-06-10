Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riskinin de yükseldiği Çanakkale’de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bilgilendirme toplantıları düzenlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, yaptığı yazılı açıklamada yangın riskinin önlenebilir bir felaket olduğunu vurguladı ve biçerdöverlerde yangın tüpü bulundurmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda, muhtar ve biçerdöver sahibi operatörlerine bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini, hasat süresince denetimlerin devam edeceğini ifade etti. Toplantılarda, hasat yapılacak bölgelerin bir gün önceden il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Orman İşletme Müdürlüğüne ve jandarmaya bildirilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Yangın önlemleri detaylandırıldı

Türkarslan, hasat yapılan alanlarda yangın riskini en aza indirmek için biçerdöverlerde iki adet yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini belirtti. Yangın söndürme tüplerinin kolayca ulaşılabilir ve görülebilir bir yerde olması gerektiğini ifade eden Türkarslan, biçerdöverlerin egzoz çıkışlarının temiz ve bakımlı olmasının da yangın riskini azaltacağını söyledi. Ayrıca, hasat işlemlerinin mümkün olduğunca gündüz saatlerinde yapılması ve sigara içilmemesi gibi önlemler de yangın riskini azaltmada etkili olacaktır.

Denetimler ve ek önlemler

Hasat süresi boyunca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak denetimlerde, biçerdöverlerin yangın söndürme tüpü bulundurup bulundurmadığı kontrol edilecek. Ayrıca, hasat alanında su dolu tanker veya pulverizatör bulundurulması ve olası bir yangın durumunda anında müdahale edilmesi için hazır olunması gerektiği vurgulandı.

Son 15 günde 10’un üzerinde yangın

Çanakkale’de son 15 gün içinde 10’dan fazla tarım arazisinde yangın çıkması, alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yangınların önüne geçebilmek için biçerdöver operatörlerinin yangın söndürme ekipmanlarını eksiksiz bulundurmalarını ve yangın güvenliği konusundaki bilgilendirme toplantılarına katılmalarını önemle tavsiye etti.

Çevre güvenliği ve duyarlılık

Türkarslan, açıklamasının sonunda, yangının önlenebilir bir felaket olduğunu, bu basit önlemleri alarak hem kendi can ve mal güvenliklerini, hem de çevredekilerin güvenliğini koruyabileceklerini belirtti. Bu duyarlılığın, tarım alanlarında yangın riskini en aza indirmede önemli bir rol oynayacağını ifade etti.