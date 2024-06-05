Gaziemir Belediyesi, kültür ve sanatı ruhunu şehire taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gaziemir halkını konserler, tiyatrolar ve şenliklerle şehrinde “ kültür ve sanat” ruhunu yaşatmaya devam ediyor. 23 Nisan, 19 Mayıs ve bir çok etkinlik coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Çocuk şenliği!

Gaziemir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 26. Ulusal Çocuk Şenliği ile coşkuyla kutlandı. 20-23 Nisan tarihleri arasında ilçenin farklı bölgelerinde çocuklar için birbirinden keyifli etkinlikler düzenlendi. Kukuli, Pijamaskeliler, Kral Şakir müzikalleri, Şubadap konseri, sihirbaz gösterisi ve halk dansları gibi programlar çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı. 23 Nisan'da ise kortej yürüyüşü ve Yeni Türkü konseriyle coşku zirveye taşınacak.



19 Mayıs Gençlik Festivali ile Coşkuyla Kutlandı!



Gaziemir'de 6 gün boyunca düzenlenen Gençlik Festivali ile 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Voleybol, taekwondo, jimnastik, halk dansları ve sokak basketbolu gibi birçok spor dalında heyecanlı müsabakalar ve gösteriler gerçekleşti. Festivalin finalinde ise Yaşlı Amca grubu konser verdi ve binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, yaptığı konuşmada gençlere seslenerek, Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini ve ülkenin geleceğinin onların elinde olduğunu vurguladı. Işık, 19 Mayıs ruhunu yaşatmanın ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmenin önemini de dile getirdi.

Halk dansları coşkusu!

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği Gaziemir Gençlik Festivali kapsamında 13. Geleneksel Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi, Festival Alanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 400 kursiyer, 11 farklı yöreden oyunlar sahneleyerek izleyenleri büyüledi. Zeybek, horon, halay ve karadeniz türkülerinin eşliğinde muhteşem bir performans sergileyen kursiyerler, ilk kez sahne alanlar ve tekrar sahne alanlar olmak üzere iki ayrı heyecana ortak oldu. Ailelerin de büyük ilgiyle izlediği gecede, kursiyerlerin coşkulu dansları alanı dolduran Gaziemirlileri mest etti. Belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bu renkli geceye katılarak kursiyerleri tebrik etti.

Ata Evi Korosu coşkusu Gaziemir'i sarstı!

Gaziemir Belediyesi'nin Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin 60 yaş üstü üyelerinden oluşan Ata Evi Korosu, muhteşem bir konserle Gaziemir'i coşturdu. Yılmaz Demirtaş'ın yönettiği konserde koro ve solo türküler seslendiren müzik topluluğu, izleyicileri mest etti. Konserde sahne alan Belediye Başkanı Ünal Işık, koronun isteği üzerine "Kızılcıklar Oldu mu?" isimli türküyü seslendirdi ve seyircilerden büyük alkış aldı.

Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş'a anı objesi takdim ederek teşekkür eden ve Ata Evi üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Ünal Işık, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizin değerli üyelerini; ülkemizin renklerini, kültürünü yansıtan harika konser için kutluyorum. Çok büyük bir keyifle dinledim. Seslendirdiğiniz türkülerle anılarımız tazelendi. İyi ki varsınız, sizlere hizmet etmek benim için büyük gurur. 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürüyor, sizleri kültür ve sanatla daha çok buluşturmak için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Nazım Hikmet anısına Gaziemir'de "Şeyh Bedreddin Destanı"

Gaziemir Belediyesi, Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında usta şairi "Şeyh Bedreddin Destanı" oyunu ile andı. Erkan Bektaş'ın muhteşem oyunculuğu ile sahnelenen eser büyük beğeni topladı.Etkinliğe Başkan Ünal Işık, CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında Işık, Nazım Hikmet'in yokluğunu derinden hissettiğini ve eserlerinin önemini vurguladı. Nazım'ın şiirlerinin tüm dünyaya ulaşmasına rağmen, mezarının hala memleketinden uzaklarda olması üzücüydü. Işık, bir gün Nazım'ın mezarının da Anadolu'ya taşınmasını diledi.