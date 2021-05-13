TWITTER'E YENİ ÖZELLİK
TWITTER'E YENİ ÖZELLİK
0
ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI GÜNÜ!
ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI GÜNÜ!
0
DENİZİN KEYFİNİ ONLAR ÇIKARDI
DENİZİN KEYFİNİ ONLAR ÇIKARDI
0
53 YIL SONRA KANIT BULUNDU
53 YIL SONRA KANIT BULUNDU
0

Twitter'e yeni bir özellik daha geldi

Sosyal medya uygulaması Twitter, yeni bir özelliğini daha hizmet sundu

Twitter'e yeni bir özellik daha geldi
13 Mayıs 2021 Perşembe 08:30

Twitter, yeni özellikleri açıklamaya ve test etmeye devam ediyor. Twitter son olarak,  Direkt Mesajlarda (DM) sohbet etmeyi daha kolay hale getirmek için DM’lere sesli mesaj özelliğini getirdi.  

Twitter tarafından yapılan açıklamada, bu denemenin bugünden (12 Mayıs) itibaren Türkiye ve Nijerya’da uygulanmaya başlandığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Bu, insanlara ister hareket halinde olsunlar ister yazacak çok fazla şey olsun, kendilerini net ve hızlı bir şekilde ifade etmeleri için daha fazla imkan sağlayacaktır. Hands free yani eller serbest bir deneyim için, bir DM görüşmesinde, hesap sahiplerinin kayda başlamak için yeni ses kaydı simgesine bir kez dokunmaları yeterlidir. Tamamlandığında durdur simgesine dokunarak kaydı göndermeden veya silmeden önce kayıtlarını dinleme seçeneğine sahip olurlar. Alternatif olarak, ses kaydı simgesini basılı tutarak ve konuşmayı bitirdikten hemen sonra göndermek için yukarı kaydırarak da hızlı gönderebilirler. Her kayıt için 140 saniyelik bir sınır vardır. Herkesi, sesli mesajları kullanarak kendileri için önemli olan şeyler hakkında özel sohbetler başlatmaya teşvik etmek istiyoruz. Özelliğimizin Türkiye ve Nijerya’da nasıl kullanıldığını görmeyi ve bu denemeyle ilgili geri bildirimleri almayı dört gözle bekliyoruz.”

Etiketler; #twitter #twitter sesli mesaj #twitter yeni özellik
Önceki Haber
Oyuncu Büşra Pekin'in acı günü
Sonraki Haber
Kontrolllü normalleşme nasıl olacak?
WhatsApp'ta süre doluyor. Peki şimdi ne olacak?
WhatsApp'ta süre doluyor. Peki şimdi ne olacak?
0
YouTube bir çok ülkede kapandı!
YouTube bir çok ülkede kapandı!
0
Bu uygulamaya dikkat! Instagram'da gizli hesapları göreceğim derken...
Bu uygulamaya dikkat! Instagram'da gizli hesapları göreceğim derken...
0
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Sakın aldanmayın!
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Sakın aldanmayın!
0
Facebook da kripto para işine giriyor
Facebook da kripto para işine giriyor
0
Mars'ta ilk uçuş!
Mars'ta ilk uçuş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.