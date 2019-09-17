Sağlık çalışanı forması leke tutmayan özellikte olmalıdır.

Daha çok beyaz renk kullanılır. Çalışılan bölüme göre renk seçeneği değişkenlik gösterir. Firma satışını yaptığı ürünlerde kalitesini kanıtlamış bir firmadır. ISO ve CE belgesine sahip olduğu için standartların üstünde üretim yapar.

Doktor Önlüğü

Doktor önlüğü doktorun işini engellemeyecek ve üstünde olduğunu hissetmeyecek kadar hafif olmalıdır. Firma rahat ve şık tasarımlara önem verir. Firmanın sitesinde bulunan forma çeşitlerini seçebilir veya özel dikim yaptırabilirsiniz. Tesettür boy doktor önlüğü için her mağazayı dolaşmayın. Hemen sipariş verin veya ölçülerinizi firmaya vererek özel dikim yaptırın. Doktor önlüğü dar olmamalıdır. Kumaşı esnek olmalıdır. Seçilen kumaş leke tutmamalı ve ütüsü kolay olmalıdır. Firma rahatlık ve şıklığın yanında kullanışlı olmasını da önemser. Firmadan toptan ya da perakende sipariş verebilirsiniz. Modern ve rahat ürünleri avantajlı ödeme seçenekleri ile alın. Rahat ve konforlu çalışmanın tek adresi olan firma ürünleri adrese teslim eder.

Hemşire Önlüğü